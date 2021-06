Niz prometnih nesreća u kojima ginu motociklisti ili ih oni uzrokuju, prometni stručnjak: To su 'cafe raceri'. Oni uživaju u opasnosti i u tome da su viđeni. Policija ne može ići na kućne adrese ili ih tražiti od kafića do kafića

Jutros je u Zagrebu u naletu motocikla poginula pješakinja. U sličnim okolnostima jučer je dvoje ljudi poginulo kod Senja - pješak i suputnica motociklista. Vozač je s teškim ozljedama prevezen u riječki KBC. Večeras je u Sesvetama poginuo motociklist

'To su oni koji se s jakim, brzim motociklom voze od kafića do kafića, naglo ubrzavaju, rade buku, kako bi bili viđeni, i to u gradskim četvrtima gdje ima puno ljudi. Neminovno je da dođe do teškog smrtnog ishoda kod takve vožnje. Rade to dok god imaju publiku koja im se divi, a kada takvo ponašanje postane neprihvatljivo, prestat će', rekao je.