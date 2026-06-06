Nitko nije priveden: I Pride i Antunovski hod prošli bez ijednog incidenta

Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom, naglasila je policija.

Povorka 25. Zagreb Pridea krenula je u 15.30 sati sa Zrinjevca te je preko središta grada stigla do Trga dr. Franje Tuđmana, gdje je u 18.30 sati počeo glazbeni program koji se nastavio tijekom večeri.

Ovogodišnji Pride održan je pod porukama inkluzivnosti i ravnopravnosti LGBTIQ zajednice, a organizatori su upozorili kako, unatoč određenim zakonskim pomacima, i dalje nisu ostvarena sva prava, posebno u području posvajanja te položaja trans, nebinarnih i interspolnih osoba.