MIR NA ULICAMA ZAGREBA

Nitko nije priveden: I Pride i Antunovski hod prošli bez ijednog incidenta

B. S. / Hina

06.06.2026 u 22:36

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Očko, Sanjin Strukić
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Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se u subotu istovremeno održavali u centru Zagreba, prošli su bez incidenata i bez policijskih intervencija, potvrdila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom, naglasila je policija.

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Povorka 25. Zagreb Pridea krenula je u 15.30 sati sa Zrinjevca te je preko središta grada stigla do Trga dr. Franje Tuđmana, gdje je u 18.30 sati počeo glazbeni program koji se nastavio tijekom večeri.

Ovogodišnji Pride održan je pod porukama inkluzivnosti i ravnopravnosti LGBTIQ zajednice, a organizatori su upozorili kako, unatoč određenim zakonskim pomacima, i dalje nisu ostvarena sva prava, posebno u području posvajanja te položaja trans, nebinarnih i interspolnih osoba.

Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića
  • Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića
  • Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića
  • Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića
  • Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića
  • Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića
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Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

Na Trgu bana Jelačića povorku je nakratko dočekala skupina protuprosvjednika s kojima su se sudionici dovikivali, ali bez fizičkih sukoba.

Antunovski hod također protekao mirno

Istoga dana održan je i Antunovski hod, tradicionalno vjersko okupljanje vjernika uoči blagdana svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su sudjelovali u procesiji i molitvenom programu kako bi poslali poruku, kažu organizatori, snažnog svjedočanstva vjere, zajedništva i nade.

Mladi hodačasnici Antunovskog hoda na Trgu bana Jelačića u Zagrebu
  • Mladi hodačasnici Antunovskog hoda na Trgu bana Jelačića u Zagrebu
  • Mladi hodačasnici Antunovskog hoda na Trgu bana Jelačića u Zagrebu
  • Mladi hodačasnici Antunovskog hoda na Trgu bana Jelačića u Zagrebu
  • Mladi hodačasnici Antunovskog hoda na Trgu bana Jelačića u Zagrebu
  • Mladi hodačasnici Antunovskog hoda na Trgu bana Jelačića u Zagrebu
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Antunovski hod mladih i ove godine prolazi rutu do Svetog Duha Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Antunovski hod započeo je u 15.30 sati iz Dubrave, odakle su sudionici krenuli prema centru grada. Oko 17 sati stigli su na Trg bana Jelačića, nakon čega su nastavili Ilicom prema Črnomercu do bazilike svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, gdje je završio program.

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Parada ponosa stigla na Tuđmanov trg, podržao ih Tomašević, šačica desničara provocirala

  • 18:25

    Povorka ponosa stigla je na Trg dr. Franje Tuđmana, gdje se održava završno prosvjedno okupljanje, nakon čega slijedi zabavni program. Pogledajte fotogaleriju.

  • 17:24

    Što kažu u proglasu? Povorka ponosa nastavlja se zabavnim programom, no organizatori su u proglasu poručili da se LGBTIQ osobe i dalje suočavaju s diskriminacijom, govorom mržnje i političkim pritiscima te upozorili da stečena prava nisu trajno zajamčena. Osvrnuli su se i na to da je od prvog Pridea  2002. godine svaki njihov korak značio iskorak te da se 'vladajući oglušuju na presude', misleći pritom u prvom redu na posvojenja u istospolnim obiteljima. Istaknuli su da interspolne osobe još uvijek nisu zaštićene Zakonom o suzbijanju diskriminacije, a nebinarne i interspolne osobe nemaju odgovarajuću opciju oznake spola. Proces promjene spola u dokumentima i dalje je, navode, dehumanizirajući i ponižavajući, stoji u proglasu Zagreb Pridea. Uz to, kazali su da osuđuju uvođenje vojnog roka. 'Odbijamo društvo koje slavi rat, mačizam i hijerarhiju kao vrhovne vrijednosti. Odbijamo narative koji nas uče da je snaga u dominaciji, a sigurnost u oružju. Militarizam nije neutralan, on produbljuje nejednakosti, učvršćuje patrijarhat i prezire različitosti', poručili su, a neke od tih poruka istaknuli su i tijekom povorke Zagrebom. Zaključili su time da slave kontinuitet, borbu i postignuća te da će koračati dok postoji nepravda.

  • 17:19

    Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević snimljen je u povorci koja se polako grupira oko Trga Francuske Republike, gdje će biti održan prosvjedni skup.
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