Rimski Pride zabranio židovskoj LGBT skupini sudjelovanje na paradi

Rimski Pride priopćio je da razlikuje izraelsku vladu od židovske zajednice, uključujući židovske LGBTQ+ osobe, te da potonje nikada neće smatrati odgovornima za, kako je naveo, ratne zločine "genocidne vlade".

Međutim, u priopćenju se navodi da skupina Keshet Italia snosi odgovornost jer se nije ogradila od "genocida koji se provodi u Pojasu Gaze" i zbog toga što je u nedavnoj izjavi napravila, po organizatorima Pridea, neprihvatljivu leksičku razliku.

Skupina Keshet Italia prosvjedovala je zbog svog isključenja.