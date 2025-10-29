Ništa od mosta koji spaja Siciliju s kopnom? 'To je ozbiljan udarac'

Potpredsjednik vlade Matteo Salvini osudio je presudu kao "ozbiljan udarac" zemlji, nazvavši je političkom, a ne tehničkom odlukom, ali je obećao da će iskoristiti sve moguće puteve kako bi se desetljećima stari plan pokrenuo.

Sud je objavio svoju odluku u kratkom priopćenju nakon saslušanja ranije tijekom dana, dodajući da će iznijeti obrazloženje u roku od 30 dana.

Iako odbijanje ne mora definitivno zaustaviti projekt, baca sjenu na njegovu budućnost. Salvini bi mogao tražiti glasovanje u kabinetu kako bi poništio prigovore suda, ali takav potez mogao bi ostaviti projekt otvorenim za pravne postupke.