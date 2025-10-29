Ništa od mosta koji spaja Siciliju s kopnom? 'To je ozbiljan udarac'

Talijanski revizorski sud u srijedu je odbio odobriti vladin plan izgradnje mosta koji spaja Siciliju s kopnom, što je dovelo u ozbiljnu sumnju održivost projekta vrijednog 13,5 milijardi eura.
Potpredsjednik vlade Matteo Salvini osudio je presudu kao "ozbiljan udarac" zemlji, nazvavši je političkom, a ne tehničkom odlukom, ali je obećao da će iskoristiti sve moguće puteve kako bi se desetljećima stari plan pokrenuo.
Sud je objavio svoju odluku u kratkom priopćenju nakon saslušanja ranije tijekom dana, dodajući da će iznijeti obrazloženje u roku od 30 dana.
Iako odbijanje ne mora definitivno zaustaviti projekt, baca sjenu na njegovu budućnost. Salvini bi mogao tražiti glasovanje u kabinetu kako bi poništio prigovore suda, ali takav potez mogao bi ostaviti projekt otvorenim za pravne postupke.
Izgradnja visećeg mosta dugog 3,7 kilometara između Messine i Kalabrije zaustavljena je 2012. zbog visokih troškova, ali Salvini zagovara projekt otkako je konzervativni blok predvođen premijerkom Giorgijom Meloni preuzeo vlast 2022., tvrdeći da je on ključan za nerazvijeni jug Italije.
Ugovor za projekt mosta preko Mesinskog tjesnaca dodijeljen je konzorciju Eurolink nakon međunarodnog natječaja. Predvodi ga talijanski Webuild, a uključuje španjolsku grupu Sacyr i japanski IHI.
Sud je ranije izrazio sumnju zbog ukupnih troškova mosta i rekao da vlada nije uključila obveznu tehničku procjenu konzultantskog tijela.
Suci su također doveli u pitanje je li projekt u skladu s pravilima EU-a o tržišnom natjecanju, referirajući se na nagli porast troškova u odnosu na izvorni natječaj od 3,8 milijardi eura dodijeljen 2005. tvrtki Webuild, tada poznatoj kao Salini Impregilo.