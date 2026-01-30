Nikad dosta luksuza: Dubai gradi prvu ulicu od zlata u srcu povijesne Deire

Dubai je grad za koji se često kaže da su mu ulice 'popločene zlatom', a uskoro bi ta fraza mogla postati više od metafore

Naime vlasti su najavile planove za izgradnju ulice izrađene od pravog zlata u sklopu Zlatnog distrikta, a on će se nalaziti u blizini poznatog Zlatnog suka u Deiri. Riječ je o području u kojem turisti već desetljećima kupuju nakit od zlata, a sada bi upravo ondje trebala niknuti nova, nesvakidašnja atrakcija, piše Euronews. Ured za medije Dubaija najavio je 27. siječnja taj projekt, no datum otvaranja zasad nije poznat. U sklopu rebrendiranja postojećeg Zlatnog suka u Zlatni distrikt Dubaija, najavljena je i 'ulica izgrađena korištenjem zlata'. Što točno znači ta formulacija, zasad nije precizirano. Euronews Travel je, kako navode, kontaktirao s investitorom koji stoji iza projekta da bi doznao više detalja.

As Dubai’s new ‘Home of Gold’, the Dubai Gold District unites the full spectrum of gold and jewellery activity under one destination. pic.twitter.com/C3YhPEMzaZ — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 27, 2026

Što je to Zlatni distrikt Dubaija? Zlatni distrikt zapravo je novo ime za već postojeći Zlatni suk u Deiri, jedan od najpoznatijih tržnih dijelova grada. Na tom području posluje oko tisuću trgovaca specijaliziranih za prodaju zlata te nakita od njega. Prema podacima Ureda za medije Dubaija, Ujedinjeni Arapski Emirati druga su najveća svjetska destinacija za trgovinu fizičkim zlatom, s izvozom vrijednim 53,41 milijardu dolara (44,6 milijardi eura) od 2024. do 2025. godine. Zlatni suk već je godinama nezaobilazna turistička točka starog dijela grada, smješten uz druge bazare posvećene začinima, parfemima i antikvitetima.

'Zlato je duboko utkano u kulturno i komercijalno tkivo Dubaija. Simbolizira našu baštinu, prosperitet i trajni duh poduzetništva', rekao je Ahmed Al Khaja, izvršni direktor Ustanove za festivale i retail u Dubaiju (DFRE), dijela Odjela za ekonomiju i turizam (DET). 'Ovom značajnom destinacijom ne samo da slavimo tu ostavštinu, već je i transformiramo za novo doba, oblikovano kreativnošću i održivošću.' Grad koji voli spektakl Dubai je već poznat po atrakcijama koje pomiču granice i privlače globalnu pozornost, a to se odnosi na Burj Khalifu, najvišu zgradu na svijetu, Ain Dubai, najveći panoramski kotač na svijetu, te Deep Dive Dubai, najdublji bazen za ronjenje na svijetu. Tijekom 2024. godine otvorena je i klimatski kontrolirana ulica na projektu Heart of Europe, umjetnom otočju uz obalu emirata, gdje 'kiša' pada svakih 30 minuta. Taj je projekt dio Svjetskih otoka, umjetnog arhipelaga oblikovanog tako da podsjeća na kartu svijeta.