Gradi se gigant koji će nadmašiti i Burj Khalifu: Spominje se nevjerojatan broj katova

Izgradnja budućeg najvišeg nebodera na svijetu ulazi u ključnu fazu. Saudijski JEC Tower ubrzano se približava granici od 100 katova, čime je sve bliže planiranom završetku radova 2028. godine

Još u studenome prošle godine pisalo se da je toranj dosegnuo 69 katova. Inženjerska tvrtka Thornton Tomasetti krajem prosinca potvrdila je da je zgrada već premašila 80 katova, dok prema neslužbenim informacijama s terena sada broji i 84 kata. Nastavi li se gradnja ovim tempom, u idućim tjednima mogla bi dosegnuti simboličnih 100 katova te se svrstati među tek dvadesetak zgrada na svijetu koje su dosegle tu visinu, piše New Atlas.

No, to je tek dio ambicioznog plana. Arhitektonski ured Adrian Smith + Gordon Gill nedavno je otkrio da će zgrada imati najmanje 157 katova te da će premašiti visinu od jednog kilometra u saudijskom lučkom gradu Jeddah.

Visinom će nadmašiti Burj Khalifu Konačna visina zasad nije službeno objavljena, ali je jasno da će toranj znatno nadmašiti trenutačno najvišu zgradu na svijetu, Burj Khalifa, kao i gotovo udvostručiti visinu najvišeg nebodera u SAD-u, One World Trade Center.

Unutrašnjost tornja uključivat će najvišu promatračnicu na svijetu, luksuzni hotel, uredske prostore i ekskluzivne stambene apartmane. Posjetitelje i stanare prevozit će dvokatni dizala koja će juriti brzinom od 10 metara u sekundi. Iako to zvuči impresivno, vrijedi spomenuti da su dizala u Šangajskom tornju čak dvostruko brža.