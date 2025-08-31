Nevrijeme poharalo i susjedstvo: Bujica nosila sve, uništene zgrade i usjevi

Nevrijeme je u Hercegovini izazvalo brojne bujice i poplave. Uništene su poljoprivredne kulture, ali i javni objekti te popularna izletišta

Nevrijeme koje je tijekom vikenda zahvatilo jug Hrvatske, nije zaobišlo ni Hercegovinu. Rijeka Trebižat izazvala je bujicu na poznatom vodopadu Kravica, nedaleko od Ljubuškog, kojeg posjećuju brojni turisti.

Nabujali vodopad je poplavio sve obližnje ugostiteljske objekte, piše Bljesak.info, dodajući da su obilne oborine stvorile dosta problema u Mostaru, Neumu i Čitluku, u kojem je poplavljena i gradska dvorana.

Iz Operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara grada priopćili su da je u subotu na području naselja Žovnica došlo do poplave na lokaciji Mustapića kuće.