potop u hercegovini

Nevrijeme poharalo i susjedstvo: Bujica nosila sve, uništene zgrade i usjevi

M.Da.

31.08.2025 u 16:35

Poplave u BiH
Poplave u BiH Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook/Bolji Ljubuški/Zvonimir Grgić
Nevrijeme je u Hercegovini izazvalo brojne bujice i poplave. Uništene su poljoprivredne kulture, ali i javni objekti te popularna izletišta

Nevrijeme koje je tijekom vikenda zahvatilo jug Hrvatske, nije zaobišlo ni Hercegovinu. Rijeka Trebižat izazvala je bujicu na poznatom vodopadu Kravica, nedaleko od Ljubuškog, kojeg posjećuju brojni turisti.

Nabujali vodopad je poplavio sve obližnje ugostiteljske objekte, piše Bljesak.info, dodajući da su obilne oborine stvorile dosta problema u Mostaru, Neumu i Čitluku, u kojem je poplavljena i gradska dvorana.

Iz Operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara grada priopćili su da je u subotu na području naselja Žovnica došlo do poplave na lokaciji Mustapića kuće.

Na području Čapljine vatrogasci su imali 16 intervencija ispumpavanja vode iz podruma, dvorišta, zgrada i podvožnjaka, prenosi Faktor.ba.

Stradale su i poljoprivredne kulture, naročito usjevi duhana koji su poplavom potpuno uništeni. 

