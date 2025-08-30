Pljusak napravio kaos u Zagrebu: Potopljen podvožnjak, vatrogasci na svim stranama

Jak pljusak zahvatio je oko 20 sati područje Zagreba te na zapadu grada izazvao probleme u prometu. Naime, ponovno je poplavio podvožnjak na Aleji Bologne.

Nekoliko automobila zapelo je u podvožnjaku. Unatoč intervenciji vatrogasaca, stvorile su se kolone na jednoj od važnijih gradskih prometnica.

Iz JVP Zagreb su izvijestili kako su od 17 sati u metropoli imali 18 intervencija, od čega je bilo čak 15 ispumpavanja vode, mahom na zapadnom dijelu grada.