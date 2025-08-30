Pljusak napravio kaos u Zagrebu: Potopljen podvožnjak, vatrogasci na svim stranama

Nekoliko automobila zapelo je u podvožnjaku na zagrebačkoj Aleji Bologne nakon pljuska koji je pogodio zapadni dio grada. Vatrogasci su zabilježili 15 intervencija zbog ispumpavanja vode.
Jak pljusak zahvatio je oko 20 sati područje Zagreba te na zapadu grada izazvao probleme u prometu. Naime, ponovno je poplavio podvožnjak na Aleji Bologne.
Nekoliko automobila zapelo je u podvožnjaku. Unatoč intervenciji vatrogasaca, stvorile su se kolone na jednoj od važnijih gradskih prometnica.
Iz JVP Zagreb su izvijestili kako su od 17 sati u metropoli imali 18 intervencija, od čega je bilo čak 15 ispumpavanja vode, mahom na zapadnom dijelu grada.
Inače, DHMZ je ostavio upaljen crveni meteoalarm za južni dio Hrvatske zbog moguće ponovne pojave grmljavinskog nevremena praćenog jakom kišom i vjetrom.