stiglo upozorenje

Crveni meteoalarm: Nevrijeme bi ponovno moglo zahvatiti jug Hrvatske

M.Da.

30.08.2025 u 19:58

Nevrijeme u Dubrovniku
Nevrijeme u Dubrovniku Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL
Nakon što je tijekom noći i jutra nevrijeme poharalo jug Hrvatske, DHMZ je za to područje ostavio upaljen crveni meteoalarm zbog potencijalnog olujnog grmljavinskog nevremena

Nevrijeme je tijekom noći poharalo jug Hrvatske. Metković i okolica su bili odsječeni od svijeta, jer je bila blokirana autocesta. Zabilježeni su i odroni te pijavice.

'Pumpamo po prioritetima, po javnim objektima, gdje je voda ušla u same kuće. Bilo nam je kritično u Domu zdravlja i u dječjem vrtiću', rekao je za Dnevnik.hr Jure Pilj, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković.

Vatrogasci su se borili s poplavama, ali i srušenim stablima. Promet je u Metkoviću i okolici zbog toga bio obuhvaćen. 

'Broj je prešao 90, skoro 100 intervencija od sinoć do sad. Najviše intervencija je bilo na ispumpavanju vode uslijed velike kiše, a zatim urušenih stabla. Prometnice su bile zaustavljene', rekao je Stjepan Simović, županijski vatrogasni zapovjednik.

Upaljen crveni meteoalarm

Snažno nevrijeme je zahvatilo i ostatak doline Neretve te Dubrovnik. Meteorolozi su otkrili kolika se količina kiše sručila u kratkom vremenu na malom prostoru.

'Velika količina oborina lokalno je pala u Dalmaciji, to se vidi po urbanim bujičnim poplavama koje su također bile prognozirane iako posljedično. U jako kratkom vremenu palo je oko 150 litara kiše', rekao je Darijo Brzoja, meteorolog Nove TV.

DHMZ za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju i dalje ima upaljen crveni meteoalarm, zbog snažnog vjetra, jake kiše i potencijalno olujnih grmljavinskih nevremena. Mogućnost nevremena je veća od 80 posto u večernjim satima.

'Mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. Ponajprije u Dalmaciji je vjerojatno grmljavinsko nevrijeme, osobito navečer na jugu', navodi DHMZ.

