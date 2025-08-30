Crveni meteoalarm: Nevrijeme bi ponovno moglo zahvatiti jug Hrvatske

Nakon što je tijekom noći i jutra nevrijeme poharalo jug Hrvatske, DHMZ je za to područje ostavio upaljen crveni meteoalarm zbog potencijalnog olujnog grmljavinskog nevremena

Nevrijeme je tijekom noći poharalo jug Hrvatske. Metković i okolica su bili odsječeni od svijeta, jer je bila blokirana autocesta. Zabilježeni su i odroni te pijavice. 'Pumpamo po prioritetima, po javnim objektima, gdje je voda ušla u same kuće. Bilo nam je kritično u Domu zdravlja i u dječjem vrtiću', rekao je za Dnevnik.hr Jure Pilj, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković.

Vatrogasci su se borili s poplavama, ali i srušenim stablima. Promet je u Metkoviću i okolici zbog toga bio obuhvaćen. 'Broj je prešao 90, skoro 100 intervencija od sinoć do sad. Najviše intervencija je bilo na ispumpavanju vode uslijed velike kiše, a zatim urušenih stabla. Prometnice su bile zaustavljene', rekao je Stjepan Simović, županijski vatrogasni zapovjednik.



Upaljen crveni meteoalarm Snažno nevrijeme je zahvatilo i ostatak doline Neretve te Dubrovnik. Meteorolozi su otkrili kolika se količina kiše sručila u kratkom vremenu na malom prostoru.