Nevjerojatno: Djevojčicu iz Srbije na plaži u Grčkoj napao vuk!?

U popularnoj grčkoj turističkoj destinaciji Neos Marmaras skoro se dogodila tragedija, jer je petogodišnju djevojčicu iz Beograda – zamalo ugrizao vuk . Ne morski pas, već životinja za koju se pretpostavlja da je vuk, no to će biti potvrđeno nakon DNK analize. Snimke sa sigurnosnih kamera potvrdile su da je dijete na plaži ugrizla životinja, vjerojatno vuk, jer se kretala blizu kante za smeće, piše Blic .

Slučaj se još uvijek istražuje, a djevojčica je odmah prevezena u bolnicu u kojoj je pružena liječnička pomoć, a ubrzo je puštena kući .

Slučaj koji je mnoge šokirao proširio se društvenim mrežama, a ondje se oglasila i majka djevojčice. Ona, kako prenosi isti izvor, tvrdi da ovo nije prvi put da vukovi napadaju ljude te je potvrdila da je riječ o njenoj kćeri. No, negirala je napise o ugrizu jer su je spasili u zadnji tren.

'Vuk je raširio čeljust da je zgrabi bočno, kad sam ju ja zgrabila, pa ju je dokačio šapom po leđima, srećom preko garderobe. Ali, eto, za rubriku vjerovali ili ne', napisala je majka. Naglasila je da se incident dogodio na privatnoj plaži te pretpostavlja da je vuk došao iz obližnje šume u kojoj je nedavno bio požar.

Kako piše, sve se dogodilo za manje od 20 sekundi, no srećom su djevojčicu stigli spasiti.