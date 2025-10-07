optužena za suučesništvo

Netko je prijavio Giorgiju Meloni Haaškom sudu zbog genocida u Gazi

07.10.2025 u 23:55

Talijanska premijerka Giorgia Meloni
Talijanska premijerka Giorgia Meloni
Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je u utorak da su ona i dvojica ministara prijavljeni Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) zbog navodnog suučesništva u genocidu vezano uz izraelsku ofenzivu u Gazi

Govoreći u intervjuu talijanskoj televiziji RAI, Meloni je kazala da su ministar obrane Guido Crosetto i vanjskih poslova Antonio Tajani prijavljeni ICC-u, a rekla je da "misli" kako se to odnosi i na Roberta Cingolanija, šef obrambene grupacije Leonardo.

"Vjerujem da nema drugog slučaja u svijetu ili u povijesti s takvim optužbama", rekla je Meloni. Nije pojasnila tko je prijavio slučaj protiv nje i ministara.

Giorgia Meloni

Međunarodni kazneni sud (ICC) istražuje, kazneno goni i sudi osobama optuženima za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Italija je proteklog tjedna bila poprište niza demonstracija na kojima su stotine tisuća ljudi izašle na ulice kako bi prosvjedovali protiv masovnih ubojstava u Gazi, a mnogi prosvjednici su ciljali i na Meloni.

Njezina desničarska vlada, uglavnom čvrsta pristaša Izraela, nedavno se distancirala od onoga što naziva "nesrazmjernom" ofenzivom u Gazi, ali nije prekinula nikakve trgovinske ili diplomatske veze, niti priznala državu Palestinu.

Meloni je rekla da je "zapanjena" optužbom za suučesništvo u genocidu jer "svatko tko poznaje situaciju zna da Italija nije, primjerice, odobrila nove isporuke oružja Izraelu nakon 7. listopada."

