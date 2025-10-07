Netko je prijavio Giorgiju Meloni Haaškom sudu zbog genocida u Gazi

Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je u utorak da su ona i dvojica ministara prijavljeni Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) zbog navodnog suučesništva u genocidu vezano uz izraelsku ofenzivu u Gazi
Govoreći u intervjuu talijanskoj televiziji RAI, Meloni je kazala da su ministar obrane Guido Crosetto i vanjskih poslova Antonio Tajani prijavljeni ICC-u, a rekla je da "misli" kako se to odnosi i na Roberta Cingolanija, šef obrambene grupacije Leonardo.
"Vjerujem da nema drugog slučaja u svijetu ili u povijesti s takvim optužbama", rekla je Meloni. Nije pojasnila tko je prijavio slučaj protiv nje i ministara.
Međunarodni kazneni sud (ICC) istražuje, kazneno goni i sudi osobama optuženima za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
Distanciranje, ali bez prekida odnosa
Italija je proteklog tjedna bila poprište niza demonstracija na kojima su stotine tisuća ljudi izašle na ulice kako bi prosvjedovali protiv masovnih ubojstava u Gazi, a mnogi prosvjednici su ciljali i na Meloni.
Njezina desničarska vlada, uglavnom čvrsta pristaša Izraela, nedavno se distancirala od onoga što naziva "nesrazmjernom" ofenzivom u Gazi, ali nije prekinula nikakve trgovinske ili diplomatske veze, niti priznala državu Palestinu.
Meloni je rekla da je "zapanjena" optužbom za suučesništvo u genocidu jer "svatko tko poznaje situaciju zna da Italija nije, primjerice, odobrila nove isporuke oružja Izraelu nakon 7. listopada."