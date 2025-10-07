Netko je prijavio Giorgiju Meloni Haaškom sudu zbog genocida u Gazi

Govoreći u intervjuu talijanskoj televiziji RAI, Meloni je kazala da su ministar obrane Guido Crosetto i vanjskih poslova Antonio Tajani prijavljeni ICC-u, a rekla je da "misli" kako se to odnosi i na Roberta Cingolanija, šef obrambene grupacije Leonardo.

"Vjerujem da nema drugog slučaja u svijetu ili u povijesti s takvim optužbama", rekla je Meloni. Nije pojasnila tko je prijavio slučaj protiv nje i ministara.