Lider Španjolske ponovio da se protivi ratu s Iranom: 'Nismo sami, mi smo prvi!'

Govoreći na predizbornom skupu, Sánchez je odbacio kritike oporbenih stranaka Narodne stranke (PP) i Voxa, koje tvrde da je Madrid zbog takvog stava ostao izoliran.

‘Možda ste čuli da je Španjolska sama. To su isti oni koji su to govorili kada smo priznali državu Palestinu, a potom su nas drugi slijedili’, rekao je.

Dodao je kako Španjolska nije usamljena, nego među prvima zauzima takav stav. ‘Nismo sami. Mi smo prvi. Oni koji će na kraju ostati sami su oni koji brane neobranjivo’, poručio je.