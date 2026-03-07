Lider Španjolske ponovio da se protivi ratu s Iranom: 'Nismo sami, mi smo prvi!'

Španjolski premijer Pedro Sánchez ponovio je da se protivi ratu i poručio da Španjolska predvodi napore za obranu međunarodnog prava i ljudskih prava nakon američkih napada na Iran
Govoreći na predizbornom skupu, Sánchez je odbacio kritike oporbenih stranaka Narodne stranke (PP) i Voxa, koje tvrde da je Madrid zbog takvog stava ostao izoliran.
‘Možda ste čuli da je Španjolska sama. To su isti oni koji su to govorili kada smo priznali državu Palestinu, a potom su nas drugi slijedili’, rekao je.
Dodao je kako Španjolska nije usamljena, nego među prvima zauzima takav stav. ‘Nismo sami. Mi smo prvi. Oni koji će na kraju ostati sami su oni koji brane neobranjivo’, poručio je.
Sánchez je rekao da je ponosan na španjolski stav te da su ga u međuvremenu počele podržavati i druge države.
‘Vidjeti odjek španjolskog stava razlog je za ponos. Ponosan sam što sam Španjolac i što pokazujemo za što se zalažemo pred barbarstvom’, rekao je.
Iako je osudio iransku vlast zbog represije nad društvom, naglasio je da se na nezakonite poteze ne smije odgovarati novim nezakonitim potezima. ‘Nećemo odgovarati na jedan nezakonit čin drugim. Nasilje rađa novo nasilje’, rekao je.
Napetosti su dodatno porasle nakon što je Madrid, uz osudu napada na Iran, odbio dopustiti Sjedinjenim Državama korištenje španjolskih vojnih baza za napade. Američki predsjednik Donald Trump zbog toga je zaprijetio potpunim trgovinskim embargom protiv Španjolske.
U međuvremenu SAD i Izrael nastavljaju opsežnu vojnu operaciju protiv Irana, dok Iran uzvraća napadima dronovima i projektilima na Izrael te na neke države Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američke vojne baze.