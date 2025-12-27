Netanyahu peti put dolazi Trumpu: Želi me vidjeti

Prema lokalnim medijima, program posjeta će biti popunjen mnogim sadržajima, uključujući rasprave o drugoj fazi sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze.

To će biti peti sastanak Trumpa i Netanyahua u SAD-u otkako se republikanski predsjednik vratio u Bijelu kuću prije gotovo godinu dana.

'Netanyahu će me vjerojatno doći posjetiti na Floridu', kazao je Trump sredinom prosinca, što se odnosilo na njegovu luksuznu rezidenciju Mar-a-Lago.

'Želi me vidjeti', dodao je.

Prema izraelskom dnevnom listu Yedioth Ahronoth, dvojica čelnika će razgovarati o Iranu, zakletom neprijatelju Izraela, nakon kratkog rata između dviju zemalja u lipnju.