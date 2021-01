Netanyahu obećao cjepivo za sve Izraelce starije od 16 do kraja ožujka

Svi Izraelci stariji od 16 godina imat će pristup cjepivu protiv koronavirusa do kraja ožujka, rekao je premijer Benjamin Netanyahu

Premijer je rekao da će proširenje programa cijepljenja biti omogućeno zahvaljujući dolasku Pfizerova cjepiva u nedjelju i dodao da će tim planom Izrael biti prva zemlja u svijetu koja će okončati pandemiju.

Dogovoreno je da će Pfizer u Izraelu moći prikupljati podatke o tome kako djeluje cjepivo koje je razvio s njemačkim laboratorijem BioNTech. Netanyahua očekuju teški izbori krajem ožujka, četvrti izbori u zemlji u posljednje dvije godine.

Prema podacima objavljenim na stranicama Our World in Data, Izrael je novim cjepivima razvijenim za borbu protiv koronavirusa do četvrtka cijepio više od 14 posto stanovništva, daleko najviše na svijetu.