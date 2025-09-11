' to mjesto pripada nama'

Netanyahu: Neće biti palestinske države

Bi. S. / Hina

11.09.2025 u 19:49

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: ABIR SULTAN / POOL
Bionic
Reading

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u četvrtak da 'neće biti palestinske države' na ceremoniji potpisivanja važnog projekta daljnje izgradnje naselja na Zapadnoj obali, izvještava agencija France presse

'Održat ćemo naše obećanje: neće biti palestinske države, to mjesto pripada nama', rekao je Netanyahu tijekom posjeta naselju Maale Adumim na Zapadnoj obali.

'Sačuvat ćemo našu baštinu, našu zemlju i našu sigurnost (...) Udvostručit ćemo broj stanovnika grada', nastavio je.

Prošli mjesec, Izrael je odobrio ključni projekt izgradnje 3400 stambenih jedinica na Zapadnoj obali, koji su UN i nekoliko stranih čelnika osudili jer bi prepolovio teritorij moguće buduće palestinske države i time ugrozio mogućnost dvodržavnog rješenja. Projekt je poznat kao E1.

vezane vijesti

Izraelski krajnje desni ministar financija Bezalel Smotrich pozvao je na ubrzanje njegove provedbe i na aneksiju Zapadne obale, kao odgovor na najave nekoliko zemalja o njihovoj namjeri da priznaju Državu Palestinu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je u srpnju da će Francuska priznati Palestinu na zasjedanju Opće skupštine UN-a potkraj rujna. Nekoliko zemalja nakon toga je reklo da će učiniti isto, među kojima Kanada, Australija i Belgija.

U svjetlu izraelskog rata u Gazi palestinsku državu su među ostalima priznale Irska, Norveška, Španjolska i Slovenija.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'ZAPAD 2025'

'ZAPAD 2025'

Priprema se velika vojna vježba u Bjelorusiji, Zapad zabrinut: 'To je neposredna prijetnja'
' to mjesto pripada nama'

' to mjesto pripada nama'

Netanyahu: Neće biti palestinske države
donesena rezolucija

donesena rezolucija

Europarlamentarci traže sankcije Izraelu: Slijedi suspenzija važnog sporazuma

najpopularnije

Još vijesti