Netanyahu: Neće biti palestinske države

'Održat ćemo naše obećanje: neće biti palestinske države, to mjesto pripada nama', rekao je Netanyahu tijekom posjeta naselju Maale Adumim na Zapadnoj obali.

'Sačuvat ćemo našu baštinu, našu zemlju i našu sigurnost (...) Udvostručit ćemo broj stanovnika grada', nastavio je.

Prošli mjesec, Izrael je odobrio ključni projekt izgradnje 3400 stambenih jedinica na Zapadnoj obali, koji su UN i nekoliko stranih čelnika osudili jer bi prepolovio teritorij moguće buduće palestinske države i time ugrozio mogućnost dvodržavnog rješenja. Projekt je poznat kao E1.