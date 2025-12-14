Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj: Ovo u Sydneyju rezultat je poziva na oslobođenje Palestine

"Bitno je razumjeti da je ovo posljedica poticanja antisemitizma i poziva na oslobođenje Palestine, pokliča 'od rijeke do mora' i globalne Intifade koja stvara užasnu atmosferu koja potiče islamiste i teroriste koji su učinili to što jesu u Sydneyju. No u Hrvatskoj smo sigurni, zahvalni smo gradskom poglavarstvu, policiji i premijeru Plenkoviću i ministru vanjskih poslova Grliću Radmanu što su danas javno osudili ovaj čin", kazao je Koren.

Dvojica naoružanih muškaraca otvorila su vatru za vrijeme obilježavanja prve noći Hanuke na sydneyskoj plaži Bondi i ubila najmanje 11 ljudi u, kako ističu australski dužnosnici, ciljanome antisemitskom napadu. Ubijen je i jedan od osumnjičenih napadača.