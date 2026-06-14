missouri

Nesreća u Americi: Srušio se avion, poginulo 12 ljudi

Bi. S.

14.06.2026 u 20:20

Izvanredna vijest
Izvanredna vijest Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Neven Bučević/Tportal
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Svih 12 osoba u avionu koji se srušio u Butleru u Missouriju smatra se mrtvima

Avion se srušio u nedjelju poslijepodne neposredno nakon polijetanja u blizini zračne luke Butler Memorial, piše NBC News.

Autocesta je zatvorena za promet.

Kako se doznaje od upravitelja zračne luke, zrakoplov je poletio i nije mogao dobiti na visini, zatim je napravio oštar lijevi zaokret i vjerojatno pokušavao sletjeti na autocestu kada se srušio.

'Čini se da je pad nesreća', rekao je šerif okruga Butler Chad Anderson na konferenciji za novinare u nedjelju poslijepodne.

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