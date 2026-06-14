Nesreća u Americi: Srušio se avion, poginulo 12 ljudi

Avion se srušio u nedjelju poslijepodne neposredno nakon polijetanja u blizini zračne luke Butler Memorial, piše NBC News .

Preliminary information shows a skydiving aircraft, a Pacific Aerospace P750, crashed while departing Butler Memorial Airport in Missouri at approximately 11:35 a.m. local time on June 14 with 12 people on board. At the time of the crash, the FAA was not providing air traffic… https://t.co/FMCN81Jzyj

Kako se doznaje od upravitelja zračne luke, zrakoplov je poletio i nije mogao dobiti na visini, zatim je napravio oštar lijevi zaokret i vjerojatno pokušavao sletjeti na autocestu kada se srušio.

'Čini se da je pad nesreća', rekao je šerif okruga Butler Chad Anderson na konferenciji za novinare u nedjelju poslijepodne.