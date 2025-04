Poljaci i Slovaci nude pomoć oko migranata: 'Naš problem je – Srbija'

'Cijenim ono što Hrvatska čini kad je u pitanju zaštita šengenske granice, kao i ono što čini BiH. Govorimo o tisuću kilometara granice. S Ukrajinom imamo sto kilometara granice, a Hrvatska mora štititi 10 puta veću granicu. Slovačka vlada je stava da se ilegalne migracije ne može riješiti unutar EU-a. Imamo četiri milijuna ilegalnih migranata s kojima ne znamo što bismo. To pitanje se mora riješiti izvan granica EU-a. Možemo ponuditi tehničku i materijalnu pomoć, nama je to važno i cijenimo ono što hrvatska Vlada čini na granici s BiH ', rekao je Fico.

'Možda to nije bilo najprimjerenije, ali to je način na koji se komunicira diljem Europe i Europske unije, pogotovo kada su u pitanju granične zemlje Europske unije i Schengena . Posao koji hrvatska policija obavlja je jako dobar, bez obzira na kritike, koje su otprilike ujednačene. S jedne strane kritizira se da je naša policija prestroga prema migrantima, a s druge strane se nekad kritizira da migranti samo prolaze preko granice', kaže za tportal vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.

'Vjerujem da je bilo puno onih koji su smatrali da će on od toga odustati, s obzirom na to da ne ide ni Orban . Što se tiče odnosa Rusije prema europskim zemljama, i oni traže nekoga tko će doći da ipak ne budu posve odsječeni od EU-a. Mislim da su tu komunikacije dosta jake. Jer da ne dođe ni slovački premijer, a nema ni Orbana, onda doista nemate nikoga u Europskoj uniji', kaže nam Avdagić.

Iako je Kallas rekla da se na odlazak europskih čelnika u Moskvu neće gledati blagonaklono, EU nema načina da ih spriječi u tome.

'Ne možete spriječiti ni Vučića, ni slovačkog premijera, ni mađarskog. Ako baš odluče ići, ići će. To je pitanje za njih, a ne za Europsku komisiju. Međutim kakva će poslije biti reakcija, to je posve drugo pitanje. Mislim da bi za Vučića bilo pametnije čak i da ne ide, ali on ima svoju vrstu odnosa prema Rusiji. Vidjeli ste jučer, imao je rusku službu koja im je objašnjavala što se dogodilo na prosvjedu u Beogradu, i to na vrlo nemušt način. Spominjali smo migrante, a s obzirom na neusklađenost Srbije u pogledu sankcija Rusiji, s obzirom na činjenicu da se u Srbiji otvoreno priča o korumpiranosti sustava, o medijima koji su zarobljeni u zarobljenom društvu, za Vučića bi vjerojatno, po mom mišljenju, bilo pametnije da ne ide u Moskvu. Kaže se 'ne čačkaj mečku', a ovdje je mečka zapravo EU. Ali to je na njemu', zaključuje Avdagić.