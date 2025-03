Božinović se pohvalio EU povjereniku: Impresivno je što su napravili hrvatski policajci

Dodao je da je policija "vrlo aktivna u prevenciji" krijumčarenja migranata. "Praktički svaki auto registarskih oznaka ili nekih drugih obilježja, koji vidimo u pograničnom području, a koji po nekoj logici našeg svakodnevnog života ne bi trebao biti tamo, mi ih preventivno pregledavamo. To nam je dalo vrlo velike rezultate", rekao je ministar.

Brunner, koji je suradnju s Hrvatskom opisao kao "sjajnu", rekao je da Hrvatska obavlja "nevjerojatan posao kako bi zaštitila naše granice, granice šengenskog prostora, ali i vanjske granice Europske unije".

"Bilo je impresivno vidjeti rad hrvatske policije i graničnih policajaca radi zaštite naših granica. Vidimo to u brojkama, brojke padaju za gotovo 70 posto na granici, a to to je zapravo nevjerojatno".

Na pitanje novinara o brojkama na europskoj razini, Brunner je odgovorio da se i one smanjuju, "no ne za 70 posto, već prije za više od 20 posto", što je ocijenio kao dobro.

"No, imamo neke države članice koje su više pogođene, a osobito što se tiče zapadnog Sredozemlja i atlantske strane. Španjolska je stoga pogođenija trenutna, a naročito preko Kanarskih otoka", rekao je Brunner.