Vučić objavio zaključak FSB-a o korištenju zvučnog topa: Sram vas bilo, lažovi bijedni

'Poštovani građani Srbije, 15. marta u večernjim satima pokušano je konačno provođenje obojene revolucije u našoj zemlji. Sve je bilo pripremljeno za nasilno preuzimanje vlasti. Bila je pripremljena i ova laž o upotrebi zvučnog topa. I znam koliko god sam se trudio da vam kažem da je riječ o neistini, brutalnoj laži. Znam da su mnogi povjerovali u to da se tako nešto dogodilo, jer im je tako odgovaralo. Uostalom, provedena je takva kriminalizacija, dehumanizacija, i mene i mojih suradnika, da bi mnogi povjerovali da se to dogodilo. Kada vam visoki njemački predstavnik za vanjsku politiku, zadužen za Kosovo i Metohiju i za naše razgovore sa Albancima, kaže da upotreba zvučnog topa ne doprinosi europskom putu Srbije, a vi znate da koristi laž, i sada je jasno da koristi laž, onda razumijete kakve su nam šanse u dijalogu za Kosovo i s kim se borimo i s kakvim monstruoznim lažima se mi gotovo svakodnevno sučeljavamo', rekao je Vučić i naglasio da je jasno da FSB iza ovog izvještaja stoji svojim imenom i prezimenom, svojim potpisom.

'Ovo nije bilo slučajno organizirano, to je bio smišljen, unaprijed organiziran napad na državu s ciljem da se isprovocira apsolutna nestabilnost i nasilno rušenje ustavnog poretka. Nikakvog drugog smisla to nije imalo. Pitanje za nadležne organe je sad tko je odgovoran. Inzistirat ću na kaznenoj odgovornosti svih onih koji su obmanjivali javnost i tvrdili da je korišten zvučni top', nastavio je Vučić, a također je i poručio da je sve to bio dio informativno-psihološkog rata.

'Na kraju pravda uvijek pobjedi, istina se uvijek dozna, svaka laž se dozna. Sram vas bilo, lažovi bijedni što ste lagali o zvučnom topu, svojoj zemlji ste htjeli napakostiti i mnogo ste zla nanijeli svojoj Srbiji i sram da vas bude što ste u tome sudjelovali. Ali rekao sam i prije, sve možete pobijediti, ali Srbiju nikada. Istina pobjeđuje i Srbija pobjeđuje', rekao je Vučić.