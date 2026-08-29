Incident u Zagrebu: Pijan legao na tračnice i zaustavio tramvaj. Policija otkrila detalje

Dojava je zaprimljena nešto prije 7 sati, a događaj se, prema objavama uz snimku, zbio oko 6.40 sati.

'Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici su, s ciljem sprječavanja bijega osobe, uporabili sredstva prisile, odnosno tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje, nad 21-godišnjakom koji je prethodno na ulici narušavao javni red i mir te ušao u fizički sukob s 29-godišnjakom', rekli i su iz PU zagrebačke za Net.hr.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je 21-godišnjak imao 1,92 promila alkohola u organizmu. Nakon uhićenja priveden je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Liječničkim pregledom utvrđena mu je površinska ozljeda šake. Policija navodi da je ona najvjerojatnije nastala ranije te da nije posljedica uporabe sredstava prisile.

Nakon otrježnjenja i dovršetka kriminalističkog istraživanja 21-godišnjak će biti doveden na nadležni prekršajni sud zbog sumnje na prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.