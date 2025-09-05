Granić o Ukrajini: Nije bilo nikakve rasprave da bi Hrvatska slala mirovne snage

Savjetnik premijera Andreja Plenkovića i bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić, kazao je da se Vladimiru Putinu 'ne može vjerovati' te da je slanje europskih mirovnih snaga 'jedini odgovor'
'Bilo kakav sporazum o prekidu vatre ili mirovni sporazum nije ozbiljan bez prisustva mirovnih snaga. Ne može se imati nikakvo povjerenje u Putina koji je prvo odlučio okupirati cijelu Ukrajinu, a kada to nije uspio onda je anektirao četiri regije. Jedini odgovor Europe je da pošalju mirovne snage. Putin je prvo prihvatio da dođu, ali da o tome odlučuju stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a. Naravno, to nije prihvatljivo Europi, Ukrajini i SAD-u', rekao je bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić gostujući u 'Studiju 4' HRT-a gdje se razgovaralo o završenom samitu u Kini te najavi 'Koalicije voljnih' o slanju mirovnih snaga u Ukrajinu.
Ustvrdio je kako Putin 'želi mirovni sporazum u kojem će dobiti cijeli Donbas, ono što je osvojeno u Hersonskoj te Zaporiškoj oblasti i Krim'.
'On želi kapitulaciju Ukrajine i na jedan način - Europe. Što se tiče predsjednika Donalda Trumpa, pozitivno je da je želio postići mir, ali sada se vidi da Putin nikad ozbiljno razmišljao o pregovorima. Sada Trump ima dvije opcije: ili će uvesti sankcije i snažno se opredijeliti za podršku Ukrajini ili se neće u ništa miješati', kazao je.
Govoreći o ulozi Hrvatske u 'koaliciji voljnih', istaknuo je kako je pozicija Vlade RH vrlo precizna.
'Premijer je vrlo precizno rekao pozicije Hrvatske. Hrvatska je od samog početka agresije čvrsto stala uz Ukrajinu: politički, diplomatski, vojno i humanitarno. Podržavamo ideju mirovnih snaga, ono što rade Friedrich Merz i Emmanuel Macron, koji sada imaju jasne stavove, ali u ovom trenutku - nije bilo nikakve rasprave da bi Hrvatska slala mirovne snage', dodao je.
Stručnjak za energetiku Ivica Jakić osvrnuo se na sporazum koji su Moskva i Peking potpisali na summitu SCO-a u Kini.
'Nakon dugo godina pregovora, Kina je pristala biti ovisna o plinu iz Rusije. Potpisan je ugovor o plinovodu 'Snaga Sibira 2', koji uz 'Snagu Sibira 1' opskrbljuje Kinu. Radi se o ozbiljim količinama: 88 milijardi kubičnih metara plina koji će konstantno dolaziti u Kinu. Peking je tako dobio dvije stvari. Prvo, dobio je plin po iznimno povoljnoj cijeni. Europa je taj plin plaćala 420 dolara za 1000 kubičnih metara, a Kina ga je dobila za 210 dolara. Kina sada jača, ali činjenica je da je Putin bio prisiljen na taj korak. Tako Rusija financijski slabi i sankcije indirektno funkcioniraju. Drugo, Peking jača svoje gospodarstvo na temelju jeftine cijene plina. Ugovor je potpisan na 30 godina', rekao je.
Istaknuo je kako se Europa sada i 'fizički odriče plina iz Rusije' te okreće dekarbonizaciji i zelenom vodiku.
Na pitanje hoće li zbog toga Mađarska i Slovačka biti prisiljene pregovarati s Hrvatskom, Jakić je odgovorio potvrdno.