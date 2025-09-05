Granić o Ukrajini: Nije bilo nikakve rasprave da bi Hrvatska slala mirovne snage

'Bilo kakav sporazum o prekidu vatre ili mirovni sporazum nije ozbiljan bez prisustva mirovnih snaga. Ne može se imati nikakvo povjerenje u Putina koji je prvo odlučio okupirati cijelu Ukrajinu, a kada to nije uspio onda je anektirao četiri regije. Jedini odgovor Europe je da pošalju mirovne snage. Putin je prvo prihvatio da dođu, ali da o tome odlučuju stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a. Naravno, to nije prihvatljivo Europi, Ukrajini i SAD-u', rekao je bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić gostujući u 'Studiju 4' HRT-a gdje se razgovaralo o završenom samitu u Kini te najavi 'Koalicije voljnih' o slanju mirovnih snaga u Ukrajinu.

Ustvrdio je kako Putin 'želi mirovni sporazum u kojem će dobiti cijeli Donbas, ono što je osvojeno u Hersonskoj te Zaporiškoj oblasti i Krim'.

'On želi kapitulaciju Ukrajine i na jedan način - Europe. Što se tiče predsjednika Donalda Trumpa, pozitivno je da je želio postići mir, ali sada se vidi da Putin nikad ozbiljno razmišljao o pregovorima. Sada Trump ima dvije opcije: ili će uvesti sankcije i snažno se opredijeliti za podršku Ukrajini ili se neće u ništa miješati', kazao je.