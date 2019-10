Nedaleko od granice s BiH osvanuli jumbo plakati: 'Dobrodošli u Hrvatsku' - 'Hrvatska puna mučenja'

Inicijativa za podršku izbjeglicama 'Dobrodošli!' u ponedjeljak je izvijestila kako su u Cisti Provo, nedaleko od granice s BiH, postavili jumbo plakate s natpisom "Welcome to Croatia" - "Croatia full of torture" ("Dobrodošli u Hrvatsku" - "Hrvatska puna mučenja")

Plakate su, kako poručuju u priopćenju, postavili nakon što je Europska komisija objavila da Hrvatska ispunjava uvjete za ulazak u Schengenski prostor. U ime ulaska u Schengen u Hrvatskoj je, tvrde, normalizirano i institucionalizirano nasilje, što je nedopustivo. "Jumbo plakatima poručujemo da je istina izbjeglica i migranata koji su svakodnevno izloženi policijskoj represiji snažnija i glasnija od pendreka, rotirki i ćelija. Ljudi koji svakodnevno trpe udarce, uvrede i psovke, koji poznaju bol, glad i strah, govore vjerodostojnije o našoj zemlji od izlizanih turističkih slogana.