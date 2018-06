Liječnik iz Dubrovnika je bio cijepljen, ali zarazio se ospicama. Da, moguće je! Objašnjavamo kako

Velik odjek u javnosti imao je post na Facebooku dubrovačkog liječnika Pere Markunovića, zaraženog ospicama usprkos tome što je cijepljen. Mnogi se pitaju kako je moguće da se zarazio iako je bio cijepljen pa smo potražili odgovor od epidemiologinje Ive Pem Novosel iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

'No bez obzira na to, ne postoji stopostotna učinkovitost cijepljenja. Uvijek mali postotak ljudi, od jedan do dva posto, iako ne volimo uzimati takve okvire, budu nereaktori. To znači da njihov imunološki sustav čak i u doticaju s cijepnim antigenom ne uspije uvijek razviti antitijela. U medicini se takve osobe zovu nereaktori', kaže epidemiologinja HZJZ-a.