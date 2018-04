Dramatičan apel Europske unije: Cijepite djecu, ne vjerujte lažljivcima s društvenih mreža!

Pad povjerenja javnosti u cijepljenje glavni je izazov koji već utječe na zdravlje, upozorili su europarlamentarci u rezoluciji usvojenoj u četvrtak na plenarnoj sjednici u Strasbourgu. Epidemiološki podaci u državama članicama ukazuju na značajne nedostatke u prihvaćanju cjepiva i na nedostatnu stopu procijepljenosti koja bi omogućila odgovarajuću zaštitu, upozorava se u rezoluciji, izvijestio je Europski parlament

Europski parlament poziva države članice da ojačaju pravnu osnovu za procijepljenost, te Komisiju da omogući usklađeniji i ujednačeniji raspored cijepljenja širom EU-a. Zastupnici pozivaju na veću transparentnost u proizvodnji i ocjenjivanju cjepiva i njihovih pomoćnih sredstava, u financiranju neovisnih istraživačkih programa o eventualnim nuspojavama cjepiva, kako bi se doprinijelo vraćanju povjerenja u programe cijepljenja.

Nadalje, zastupnici ističu da istraživači moraju prijaviti bilo kakav sukob interesa. Istraživači koji se nalaze u sukobu interesa trebaju biti isključeni iz povjerenstava za ocjenjivanje. Također pozivaju na skidanje statusa tajnosti rasprava povjerenstva za ocjenjivanje Europske agencije za lijekove i predlažu da se objavljuju znanstveni i klinički podaci na kojima se temelje zaključci povjerenstva. Europski parlament poziva na dijalog s civilnim društvom u cilju suzbijanja nepouzdanih, zavaravajućih i neznanstvenih informacija o cijepljenju.

‘Od 2008. do 2015. u Europi je bilo 215.00s0 lučajeva bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem, ne računajući gripu. To nažalost nije iznenađenje ako znamo da istraživanja pokazuju kako je skepticizam prema cijepljenju u Europi među najvećima u svijetu. Zdravstvo je u nadležnosti država članica Unije, no recite to virusima i bakterijama. I oni uživaju slobodu kretanja po EU i Schengen im ništa ne znači. Upravo zato se EU mora više angažirati ’, ocijenila je hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan čiji su amandmani uvršteni u rezoluciju.