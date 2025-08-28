Raste broj poginulih u strašnom napadu Rusije na Kijev, konačno se oglasila i Bijela kuća

Sada je stigla i prva reakcija iz Bijele kuće. Glasnogovornica američkog predsjednika Donalda Trumpa, Karoline Leavitt, u svom uvodnom obraćanju na brifingu u Bijeloj kući nije spomenula ruski noćni napad na Kijev, umjesto toga fokusirala je na unutarnju politiku SAD-a, navodi Sky News.

Europska unija u četvrtak je snažno osudila noćašnji ruski napad na Kijev u kojem je po najnovijim podacima poginula 21 osoba, a među pogođenim zgradama je i sjedište Delegacije EU-a u Ukrajini.

No, jedan novinar podsjetio ju je na napad, upitvaši smatra li Bijela kuća Vladimira Putina preprekom za mir.

Leavitt je odgovorila da Trump nije sretan zbog napada, ali nije ni iznenađen. 'To su dvije zemlje koje su već dugo u ratu', rekla je. 'Rusija je pokrenula ovaj napad na Kijev, a s druge strane, Ukrajina je nedavno nanijela udarac ruskim naftnim rafinerijama', kazala je.

Ponovivši ranije izjave predsjednika, rekla je da Trump želi da rat završi, ali da 'i lideri dviju zemalja moraju također željeti kraj sukoba'.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad, drugi najveći napad otkako je Rusija pokrenula invaziju velikih razmjera u veljači 2022., bio odgovor Moskve na diplomatske napore za okončanje rata.

Američki posebni izaslanik Keith Kellogg komentirao je na X-u: "Mete? Ne vojnici i oružje, već stambena područja u Kijevu - civilni vlakovi, uredi misije EU-a i Velike Britanije, nevini civili."

Europska unija i Velika Britanija pozvale su ruske izaslanike na razgovor. Nije bilo izvješća o žrtvama ni na jednoj lokaciji.

Zelenski je rekao da je u napadima oštećena turska tvrtka i azerbajdžansko veleposlanstvo.