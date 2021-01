'Ne bih ostavio djecu doma. Kod nižih razreda ima vrlo malo zaraženih, oni nisu prenosioci'

O trenutačnoj epidemiološkoj situaciji i odluci vlasti da dio djece drugo polugodište nastavi s nastavom uživo za Dnevnik Nove TV govorio je Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar''

Upitan bi li učenike još neko vrijeme ostavio kod kuće, Šostar poručuje kako je povratak u škole za niže razrede odlična odluka.

"Ne, ne bih ostavio djecu doma, zapravo ih treba što prije vratiti u jedan relativno normalan život. Kod nižih razreda imamo vrlo malo, gotovo zanemarivo, broj zaraženih, nisu prenosioci. Oni nisu prenosioci tako da je ovo odlična odluka, a što se tiče srednje škole i 4. razreda, to su maturanti kojima škola završava mjesec dana prije svih drugih i normalno je da ih se pokuša što ranije vratiti. Bitno je da nemamo veliko opterećenje u javnom prijevozu, a to će se na ovaj način postići. Vjerujem da će se u narednih 15 do 20 dana brojke bitno pasti i da ćemo moći donositi nove odluke i vratiti djecu što je moguće prije u normalnu nastavu", rekao je Šostar za Novu TV.