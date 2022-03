NATO upozorio Moskvu da ne upotrebljava kemijsko oružje u Ukrajini: 'Cijena će biti veoma visoka'

NATO je u utorak upozorio Rusiju da ne pokušava upotrijebiti kemijsko oružje u Ukrajini, naglasivši da je svoju obranu na istočnom krilu pojačao proturaketnim sustavima Patriot u Poljskoj i u Slovačkoj, rekao je njegov glavni tajnik

"Rusija iznosi apsurdne optužbe o biološkim laboratorijima i o kemijskom oružju u Ukrajini. To je još jedna laž. No nas zabrinjava to što bi Moskva mogla izvesti tajnu operaciju, pod lažnim izgovorom, koja bi eventualno uključivala kemijsko oružje", upozorio je Norvežanin Jens Stoltenberg na tiskovnoj konferenciji prije sastanka ministara obrane Saveza koji se treba održati u srijedu.

"Uporaba kemijskog oružja bila bi kršenje ugovora o zabrani kemijskog oružja koji je Rusija potpisala", rekao je. "Rusija se dosad već koristila kemijskim sredstvima protiv političkih protivnika", podsjetio je.