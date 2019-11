Za idući tjedan najavljen 'žešći' štrajk, sindikati stižu pred Sabor s lecima

U četvrtak se štrajka u Virovitičko-podravskoj i Koprivničko-križevačkoj, a u petak štrajk se održava u školama Bjelovarsko-bilogorske i Dubrovačko- neretvanske županije te u Gradu Zagrebu, najavljeno je iz Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnog sindikata hrvatskih učitelja

Podsjetimo, sindikati su jučer odbili ponudu Vlade u kojoj se svim zaposlenima u javnim službama, u okviru pregovora o Temeljnom kolektivnom ugovoru, ponudilo povećanje osnovice za 6,12 posto, i to u tri navrata po 2 posto.

Pregovori s Vladom prekinuti su do daljnjega, a ministar Josip Aladrović najavio je da štrajk nakon 15. studenog, nastavi li se, neće biti plaćen.

Jednako tako, kao i do sada Vlada je nudila analizu sustava plaća u javnim službama, a u sklopu te analize bit će razmatrani i koeficijenti. Vlada je ponudila trenutno sklapanje Sporazuma o dodatku na plaću u obrazovanju i znanosti kojim će biti definirano da će svi zaposleni u sustavu obrazovanja dobiti dodatak od 2 posto na plaću, ali samo u slučaju da se do 30. lipnja 2020. ne izmjeni uredba o koeficijentima. Taj sporazum vrijedio bi do prosinca 2022.

Jednako tako Vlada je ponudila da plati vrijeme provedeno u štrajku do 15. studenog.

'U ponedjeljak 18. studenoga sigurno neće biti niti prosvjeda, niti štrajkaških aktivnosti zbog pijeteta prema žrtvama Vukovara i Domovinskog rata. Taj dan će nastavnici štrajkati dostojanstveno u svojim školama, zapaliti svijeće u zbornicama u spomen svima onima kojima treba odati pijetet. Od utorka, naravno, žešće nego što je bilo danas', rekao je u srijedu predstavnik sindikata Branimir Mihalinec.