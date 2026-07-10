Euronews piše o hrvatskom otoku: Ovdje su oduvijek znali kako se gradi za ugodnije ljeto

Dok se Europa posljednjih godina sve češće suočava s dugotrajnim toplinskim valovima, stanovnici Raba i dalje se oslanjaju na provjerena rješenja koja se na tom jadranskom otoku prenose s generacije na generaciju

Rab je poznat po srednjovjekovnoj gradskoj jezgri, uskim kamenim ulicama i povijesnim kućama koje su građene tako da pružaju hlad i omogućuju prirodno strujanje zraka. Upravo ta tradicionalna arhitektura, uz ustaljeni dnevni ritam života, pomaže stanovnicima da i tijekom najvećih ljetnih vrućina lakše podnesu visoke temperature, piše Euronews. Mještani ističu da svakodnevne obaveze oduvijek prilagođavaju najtoplijem dijelu dana. Poslovi na otvorenom obavljaju se rano ujutro ili predvečer, a poslijepodnevni sati rezervirani su za boravak u zatvorenim prostorima ili u hladu. Turistička vodičica Kristina Maskarin kaže da je sunčanje u obliku u kojem ga danas poznajemo zapravo relativno nov običaj te da stanovnici Raba tradicionalno izbjegavaju boravak na izravnom suncu tijekom najtoplijeg dijela dana.

Gradnja za stvaranje što više hlada 'Ideja iza načina na koji je grad izgrađen bila je stvoriti što više hlada. Često se i našalimo da odmah možete prepoznati tko je domaći, a tko nije. Mještani uvijek traže hlad, i doslovno i figurativno, dok turisti šeću na podnevnom suncu', rekla je Maskarin. Brojne kuće u staroj gradskoj jezgri projektirane su tako da ostaju ugodno svježe i bez klimatizacijskih uređaja. Mnoge od njih izgrađene su puno prije nego što su oni postali uobičajeni, a stoljetne kamene građevine pružaju prirodno osvježenje i tijekom današnjih najvećih vrućina. 'Ljudi su svoje domove održavali svježima uz dvostruke prozore i vanjske škure. Kada zatvorite škure, prozori sprječavaju da toplina tijekom dana prodre u unutrašnjost - tako se može živjeti bez klima-uređaja', kaže Maskarin.

Toplinski val u Europi Izvor: Profimedia / Autor: Philippe LOPEZ / AFP / Profimedia







+16 Toplinski val u Europi Izvor: Profimedia / Autor: Philippe LOPEZ / AFP / Profimedia