Policija objavila nove detalje napada na župana Petryja

'Jučer, 13. studenog u ugostiteljskom objektu u Gospiću, 44-godišnjak je fizički napao 52-godišnjaka zadavši mu više udaraca šakom te ga, kako je za sada potvrđeno iz liječničke ustanove, lakše ozlijedio, a pritom mu je i prijetio ubojstvom vezano uz njegov rad i položaj' , priopćila je policija.

Incident se dogodio 13. studenoga u ugostiteljskom objektu u Gospiću, a policija je sada iznijela dodatne pojedinosti o fizičkom napadu i prijetnjama.

Policijska uprava ličko-senjska potvrdila je da je uhitila 44-godišnjaka osumnjičenog za napad na 52-godišnjeg ličko-senjskog župana Ernesta Petryja.

Time su potvrđeni raniji navodi o fizičkom napadu i prijetnjama smrću, dok točan motiv sukoba još nije službeno razjašnjen.

'Rekao mi je da je brat Mede Pećine, a onda me udario glavom o stol'

Petry je ranije u razgovoru za Jutarnji list detaljno opisao što se dogodilo.

Prema njegovim riječima, u pizzeriji je častio prijatelje koji su putovali prema Zagrebu i čekao sina koji je trebao stići autobusom.

Tada mu je prišao muškarac kojeg, kako tvrdi, nikada prije nije vidio.

'Pitao me: Znaš li tko sam ja? Rekao sam da ne znam. Onda mi je rekao da je brat od Mede Pećine', ispričao je župan.

Muškarac ga je potom, prema Petryjevim riječima, pitao zna li da se njegova djevojka prijavila na natječaj za posao, ali nije bila zaposlena.

Župan tvrdi da nije znao ni za natječaj ni za osobu koju je napadač spominjao. Nakon toga uslijedio je napad.

'Povuče mi glavu i udari njome o stol. Ja se dignem, a on mi se unese u lice i opali me šakom u glavu', ispričao je Petry.

Tvrdi da je dobio još sedam ili osam udaraca te da mu je napadač više puta zaprijetio ubojstvom.

Napadačev brat povezan s istragom o otpadu

Prema informacijama Jutarnjeg lista, muškarac koji je napao župana je Nikola Pećina, brat Ivana Pećine zvanog Medo.

Ivan Pećina ranije je bio uhićen u sklopu istrage o nezakonitom odlaganju otpada povezane s tvrtkom Tipos Resurs i bračnim parom Šincek.

Kao djelatnika Komunalca sumnjičilo ga se da je omogućavao nezakonito odlaganje otpada na odlagalištu Rakitovac.

Petry je ranije javno zahtijevao da se utvrdi odgovornost svih uključenih u nezakonito gospodarenje otpadom, uključujući osobe na nižim razinama sustava.

U razgovoru za Jutarnji list spomenuo je tu mogućnost, ali je naglasio da ne zna što je stvarni motiv napada.

Iako policija sada potvrđuje da su prijetnje bile povezane sa županovim radom i položajem, nije potvrđeno da je napad povezan s aferom nezakonitog odlaganja otpada.

Petry tvrdi da se nije branio

Župan je ispričao i da tijekom napada nije uzvraćao udarce.

Prema njegovim riječima, bojao se da bi se svaka njegova fizička reakcija mogla protumačiti kao sudjelovanje u tučnjavi.

'Ja razmišljam ovako: Ako bilo što napravim, ako ga odgurnem i ako se branim, ispast će da se tučem', rekao je.

Tvrdi da je zadobio prijelom nosne kosti i podljeve, dok je policija, pozivajući se na liječničku dokumentaciju, zasad potvrdila lake tjelesne ozljede.

Policiju je, prema njegovim riječima, pozvalo osoblje pizzerije. Župan je također potvrdio da se u objektu nalazila njegova prijateljica Ana Obućina, naglasivši da ona nije povezana s incidentom.