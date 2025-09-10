Napadač iz Solingena osuđen na doživotnu kaznu zatvora

„Dvadesetsedmogodišnji Sirijac i pripadnik terorističke organizacije Islamska država je iz niskih pobuda i podlo na gradskom slavlju u Solingenu 23. kolovoza 2024. nožem ubio troje i djelomice teže ozlijedio osmero osoba“, stoji u obrazloženju presude kojom je El Hasan osuđen na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti puštanja na slobodu nakon odsluženih 15 godina.

El Hasan, koji je kao podnositelj zahtjeva za azilom 2022. stigao u Njemačku, je, kako je objasnio predsjednik sudskog vijeća Winfried van der Grinten, još prije dolaska u Njemačku bio član Islamske države i zastupao islamističke svjetonazore.

Sudsko vijeće je na temelju podataka s mobitela osuđenog došlo do zaključka kako se El Hasan od 2019. „masivno radikalizirao“.