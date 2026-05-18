Naoružani tinejdžer ubio četvero ljudi u Turskoj, u bijegu je

Policija je, uz podršku helikoptera, pokrenula veliku operaciju lova na napadača, za kojeg se navodi da je 17-godišnji mladić.

Pucnjava je navodno započela u restoranu, a osumnjičenik je potom pobjegao u automobilu.

Smrtonosni incident dogodio se u okrugu Tarsus, u pokrajini Mersin, navode turske novine Hurriyet i CNN Türk.

Turski mediji izvještavaju da su dvije osobe ubijene u restoranu, a vjeruje se da je riječ o vlasniku i zaposleniku.

Naoružani napadač je zatim nastavio pucati, ubivši vozača kamiona i pastira koji je u blizini izveo ovce na ispašu.

Motivi osumnjičenika još uvijek nisu poznati.