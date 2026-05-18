VIŠE LJUDI RANJENO

Naoružani tinejdžer ubio četvero ljudi u Turskoj, u bijegu je

M.Či./Hina

18.05.2026 u 19:03

Turska policija, ilustracija
Turska policija, ilustracija Izvor: EPA / Autor: Stringer
Bionic
Reading

Naoružani napadač otvorio je vatru na jugu Turske, ubivši četiri osobe i ranivši osam, prenosi u ponedjeljak BBC lokalne medije

Smrtonosni incident dogodio se u okrugu Tarsus, u pokrajini Mersin, navode turske novine Hurriyet i CNN Türk.

Pucnjava je navodno započela u restoranu, a osumnjičenik je potom pobjegao u automobilu.

Policija je, uz podršku helikoptera, pokrenula veliku operaciju lova na napadača, za kojeg se navodi da je 17-godišnji mladić.

vezane vijesti

Turski mediji izvještavaju da su dvije osobe ubijene u restoranu, a vjeruje se da je riječ o vlasniku i zaposleniku.

Naoružani napadač je zatim nastavio pucati, ubivši vozača kamiona i pastira koji je u blizini izveo ovce na ispašu.

Motivi osumnjičenika još uvijek nisu poznati.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
strašni detalji

strašni detalji

Progovorio prijatelj koji je kobne večeri bio s ubijenim mladićem: 'Aleksić je otvorio vrata i zapucao'
SKRIVENI FENOMEN

SKRIVENI FENOMEN

Seizmolozi otkrili tajnu potresa koji se ponavljaju svakih nekoliko godina
strašna tragedija

strašna tragedija

Drniš tuguje za 19-godišnjakom: 'Predivan mladić, sjajan učenik i sportaš'

najpopularnije

Još vijesti