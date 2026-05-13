Pucnjava u filipinskom senatu, raspoređeni vojnici

Očevici prenose da su po zgradi raspoređeni vojnici nakon što je nastao kaos u očekivanju pokušaja policije da uhiti senatora za kojim je tjeralicu raspisao Međunarodni kazneni sud.

Reutersovi svjedoci kažu da su u senatu vidjeli vojno osoblje u maskirnim uniformama, a neki od njih su imali jurišne puške.

Zasad nema informacija o mogućim žrtvama, rekao je novinarima tajnik senata Mark Llandro ⁠Mendoza.