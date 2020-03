Nakon zlatnog zahoda, Zagreb dobio zlatnu WC četku: Plaćena je 312 kuna

Zagrebački Mjesni odbor Trnjanska Savica prošle je godine renovirao sanitarni čvor u svom sjedištu u Ulici Vladimira Ruždjaka. Te radove je Grad Zagreb platio 53.075 kuna. U toj cifri strši iznos od 312,50 kuna za dobavu i postavu WC četke i to neke posebne, nego obične

'Nas su samo pitali želimo li renovirati sanitarni čvor ili ne. Na cijene ili izvođača radova nismo mogli utjecati, to je sve išlo preko Grada gdje su putem javne nabave i po principu najpovoljnije ponude izabrali izvođača. Cijena je bila veća nego što bi bila uobičajena, no bilo je ili uzmi ili ostavi', izjavio je Gracin.

No, nije to jedini takav primjer. Iz troškovnika je vidljivo da je na dobavu i postavu držača za tekući sapun potrošeno 350 kuna, a čak 200 kuna je izdvojeno za dobavu i postavu držača za WC papir, kao i za držač za papirnate ručnike.

Izvođač radova, tvrtka Leo Grad, kaže da se radi o jednom normalnom iznosu.

'Inače postavljanje jedne WC četke dođe između 100 i 400 kuna bez PDV-a, ovisno o tome je li PVC ili kromirana. Takvu cijenu ima i 90 posto drugih izvođača i ona je uključena u obim poslova kompletnog renoviranja sanitarnog čvora. Znam da to zvuči puno, no to nije jednako kao da četku kupite u Bauhausu i sami postavite. Cijena je mogla biti manja da je investitor samostalno kupio materijal, odnosno četku, no onaj tko je radio troškovnik tražio je da mi to dobavimo i postavimo', rekao je Ante Kliba iz Leo Grada i dodao kako su oni imali najjeftiniju ponudu te su zato dobili posao.