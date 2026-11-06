Nakon Rafalea stiže novo pojačanje za srpsku vojsku: U igri je šest novih letjelica

Prema informacijama koje je iznio češki premijer Andrej Babiš na konferenciji 'Prague Security Dialogue' u Pragu, Češka je Srbiji prodala šest zrakoplova L-39 Skyfox. Riječ je o letjelicama koje se prvenstveno koriste za obuku vojnih pilota, ali imaju i mogućnosti djelovanja u lakšim borbenim misijama, uključujući presretanje bespilotnih letjelica.

Babiš je istaknuo upravo njihovu sposobnost borbe protiv dronova, što je postalo sve važnija zadaća vojnih zrakoplovstava nakon iskustava iz rata u Ukrajini.

Ipak, cijeli posao zasad je obavijen određenom neizvjesnošću. Češki proizvođač Aero Vodochody potvrdio je da je Srbiji dostavio ponudu, ali nije potvrdio potpisivanje ugovora niti objavio njegovu vrijednost. O nabavi se još nisu oglasili ni srbijansko Ministarstvo obrane ni Vojska Srbije.