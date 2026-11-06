Nakon Rafalea stiže novo pojačanje za srpsku vojsku: U igri je šest novih letjelica

Srbija bi mogla dodatno modernizirati svoje ratno zrakoplovstvo nabavom šest čeških školskih i lakih borbenih aviona L-39 Skyfox. Češki premijer Andrej Babiš izjavio je da je posao s Beogradom dogovoren, no iz Srbije zasad nema službene potvrde
Prema informacijama koje je iznio češki premijer Andrej Babiš na konferenciji 'Prague Security Dialogue' u Pragu, Češka je Srbiji prodala šest zrakoplova L-39 Skyfox. Riječ je o letjelicama koje se prvenstveno koriste za obuku vojnih pilota, ali imaju i mogućnosti djelovanja u lakšim borbenim misijama, uključujući presretanje bespilotnih letjelica.
Babiš je istaknuo upravo njihovu sposobnost borbe protiv dronova, što je postalo sve važnija zadaća vojnih zrakoplovstava nakon iskustava iz rata u Ukrajini.
Ipak, cijeli posao zasad je obavijen određenom neizvjesnošću. Češki proizvođač Aero Vodochody potvrdio je da je Srbiji dostavio ponudu, ali nije potvrdio potpisivanje ugovora niti objavio njegovu vrijednost. O nabavi se još nisu oglasili ni srbijansko Ministarstvo obrane ni Vojska Srbije.
Zamjena za zastarjele Super Galebove
Prema pisanju češkog vojnog portala Armádní noviny, novi L-39 Skyfox trebao bi zamijeniti zastarjele školsko-borbene zrakoplove G-4 Super Galeb koje koristi srpsko ratno zrakoplovstvo. Nabava bi imala važnu ulogu i u obuci pilota koji bi u budućnosti trebali upravljati francuskim borbenim avionima Rafale, čiju je kupnju Srbija već ranije ugovorila.
Skyfox bi tako mogao postati važna karika u prijelazu na moderniju flotu i osposobljavanju novih generacija vojnih pilota.
Avion može služiti i za presretanje dronova
L-39 Skyfox, ranije poznat pod oznakom L-39NG, nova je generacija zrakoplova iz češke serije Albatros. Osim za osnovnu i naprednu obuku vojnih pilota, može se koristiti za različite borbene zadaće, uključujući presretanje bespilotnih letjelica.
Ta je mogućnost posebno zanimljiva zbog sve veće uporabe dronova u suvremenim sukobima, u kojima relativno jeftine bespilotne letjelice predstavljaju ozbiljan izazov za protuzračnu obranu.
Vrijednost potencijalnog ugovora zasad nije poznata. Nisu objavljeni ni rokovi isporuke, detalji o dodatnoj opremi niti konfiguracija zrakoplova koje bi Srbija mogla dobiti. Iako je češki premijer objavio da je prodaja realizirana, potvrda proizvođača zasad se svodi na dostavljenu ponudu.