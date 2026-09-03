Hrvatska odgovorila na naoružavanje Srbije: Stiže sustav kojeg uspoređuju s HIMARS-om

Veći dio arsenala trebao bi stići u Hrvatsku do 2028., dok bi ostatak trebao biti na raspolaganju najkasnije do 2029. godine. Riječ je o oružju koje je vrlo slično američkim HIMARS-ima, koje je Hrvatska već naručila i polako ih otplaćuje, iako će i oni stići 2028.

Chunmoo K239 može ispaljivati rakete kalibra od 239 do 607 milimetara na udaljenosti od 30 pa do više od 300 kilometara. Rakete se ispaljuju okomito, ulaze u stratsferu na visini od 30 do 50 kilometara, a potom se vraćaju brzinama od oko pet maha.

Odgovor Srbiji

Za razliku od Lockheed Martina koji je zatrpan narudžbama i više ne isporučuje ni rakete dometa do 300 kilometara, a kamoli one većeg dometa (zbog zabrane izvoza koju je nametnu američki Kongres), južnokorejska tvrtka Hanwha Aerospace ima značajne kapacitete i kadra je isporučiti sustave u roku čak i kraćem od dvije godine.

Njih je već naručilo nekoliko članica NATO-a poput Poljske, koja ih je naručila čak 289, Estonije i Norveške. Hrvatska se pridružuje ovom društvu prije svega zbog opasnosti, za koju NATO i EU već znaju, od prekomjernog naoružavanja Srbije, što se posebno odnosi na hipersonične rakete iz Kine za koje Hrvatska nema odgovor.

Ugovor s Južnokorejcima bit će potpisan već 8. rujna. Uz lansere bit će nabavljen i poljski upravljačko-zapovjedni sustav tzv. C2, koji uvezuje sve elemente K239, pa će trebati potpisati još jedan ugovor. Plaćanje ne bi trebalo biti problematično, jer je ugovoreno financiranje u četiri rate, od 2026. do 2029. godine.