Hrvatska odgovorila na naoružavanje Srbije: Stiže sustav kojeg uspoređuju s HIMARS-om

U utorak će biti potpisan ugovor s južnokorejskom tvrtkom Hanwha Aerospace za nabavku 18 lansera i raketa sustava Chunmoo K239
Hrvatska za 435,2 milijuna eura bez PDV-a nabavlja 18 lansera, odnosno dalekometnih višecijevnih raketnih sustava južnokorejske proizvodnje Chunmoo K239, doznaje Večernji.
Veći dio arsenala trebao bi stići u Hrvatsku do 2028., dok bi ostatak trebao biti na raspolaganju najkasnije do 2029. godine. Riječ je o oružju koje je vrlo slično američkim HIMARS-ima, koje je Hrvatska već naručila i polako ih otplaćuje, iako će i oni stići 2028.
Tehničke karakteristike
Chunmoo K239 može ispaljivati rakete kalibra od 239 do 607 milimetara na udaljenosti od 30 pa do više od 300 kilometara. Rakete se ispaljuju okomito, ulaze u stratsferu na visini od 30 do 50 kilometara, a potom se vraćaju brzinama od oko pet maha.
"Nebeski ples", kako ga zovu Južnokorejci, posjeduje dva modularna raketna kontejnera te može kombinirati različite vrste raketa te istodobno gađati taktičke i strateške mete.
Odgovor Srbiji
Za razliku od Lockheed Martina koji je zatrpan narudžbama i više ne isporučuje ni rakete dometa do 300 kilometara, a kamoli one većeg dometa (zbog zabrane izvoza koju je nametnu američki Kongres), južnokorejska tvrtka Hanwha Aerospace ima značajne kapacitete i kadra je isporučiti sustave u roku čak i kraćem od dvije godine.
Njih je već naručilo nekoliko članica NATO-a poput Poljske, koja ih je naručila čak 289, Estonije i Norveške. Hrvatska se pridružuje ovom društvu prije svega zbog opasnosti, za koju NATO i EU već znaju, od prekomjernog naoružavanja Srbije, što se posebno odnosi na hipersonične rakete iz Kine za koje Hrvatska nema odgovor.
Ugovor s Južnokorejcima bit će potpisan već 8. rujna. Uz lansere bit će nabavljen i poljski upravljačko-zapovjedni sustav tzv. C2, koji uvezuje sve elemente K239, pa će trebati potpisati još jedan ugovor. Plaćanje ne bi trebalo biti problematično, jer je ugovoreno financiranje u četiri rate, od 2026. do 2029. godine.