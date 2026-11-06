Objavljeni konačni rezultati izbora u Srbiji: Poznato tko ulazi u Skupštinu i kada se bira nova vlada

Republička izborna komisija (RIK) proglasila je konačne rezultate izvanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. listopada u Srbiji. Studentska lista osvojila je 140 od ukupno 250 zastupničkih mandata, dok je lista Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić dobila 103 mandata. Preostalih sedam mjesta pripalo je manjinskim listama. Time je otvoren put prema konstituiranju novog saziva Narodne skupštine i formiranju nove vlade, za što je predviđen rok od 90 dana
Nakon ponovljenog glasanja na 53 biračka mjesta, Republička izborna komisija objavila je konačne rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji. Najviše glasova osvojila je lista 'Studentska lista – Studenti pobeđuju', koja je dobila 2.354.417 glasova i 140 zastupničkih mjesta. Lista 'Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić' osvojila je 1.731.323 glasa, odnosno 103 mandata.
U parlament ulazi ukupno sedam izbornih lista, a preostalih sedam mandata podijeljeno je između manjinskih predstavnika.
Tko ulazi u novu Narodnu skupštinu?
Osim dviju vodećih lista, zastupnička mjesta osvojile su: 'Savez vojvođanskih Mađara – dr. Balint Pastor' – 35.461 glas i dva mandata, Albanska koalicija – 27.673 glasa i dva mandata, 'Rasim Ljajić – Ljudski' – 20.638 glasova i jedan mandat, 'SDA – Čuvari Sandžaka' – 12.596 glasova i jedan mandat te 'Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje' – 12.440 glasova i jedan mandat.
U parlament ne ulazi više izbornih lista, među kojima su lista Ivice Dačića 'Faktor stabilnosti', Autentična desnica Miloša Jovanovića, lista Bogoljuba Karića te koalicija 'Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš'.
Na izbore izašlo više od 4,4 milijuna birača
Prema podacima RIK-a, pravo glasa imalo je 6.451.292 birača, a glasanje je provedeno na ukupno 8.392 biračka mjesta. Na izbore je izašlo 4.444.310 birača, a glasalo je njih 4.441.636. Ukupno je evidentirano 4.385.065 važećih listića.
Konačni izvještaj utvrđen je nakon ponovljenog glasanja na 53 biračka mjesta na kojima su prethodni rezultati bili poništeni.
Ana Brnabić saziva konstituirajuću sjednicu
Objavom konačnih rezultata počinje teći rok od deset dana u kojem RIK mora dodijeliti zastupničke mandate kandidatima prema redoslijedu na izbornim listama. Nakon toga slijedi konstituirajuća sjednica Narodne skupštine, koju saziva predsjednica parlamenta prethodnog saziva Ana Brnabić.
Ona je najavila da će sjednicu zakazati čim budu objavljeni konačni izborni rezultati. Zakonski rok za njezino sazivanje je 30 dana, odnosno najkasnije do 5. prosinca.
Do izbora novog predsjednika parlamenta sjednicom će predsjedavati najstariji zastupnik, uz pomoć najmlađih zastupnika četiriju lista s najvećim brojem mandata i glavnog tajnika parlamenta.
Na konstituirajućoj sjednici potvrđuju se mandati zastupnika, biraju predsjednik i potpredsjednici Skupštine te imenuje glavni tajnik. Uobičajeno se biraju i članovi parlamentarnih odbora i stalnih izaslanstava u međunarodnim institucijama.
Skupština se smatra konstituiranom nakon što se potvrde mandati najmanje dvije trećine zastupnika.
Rok za novu vladu je 90 dana
Nakon konstituiranja parlamenta počet će teći rok od 90 dana za izbor nove vlade. Kandidata za predsjednika Vlade predlaže predsjednik Srbije (op.a. vršiteljica dužnosti predsjednice Ana Brnabić), nakon što obavi konzultacije s predstavnicima izbornih lista koje su osvojile mandate.
Mandatar potom parlamentu predstavlja program buduće vlade i predlaže njezin sastav. O programu i izboru predsjednika i članova Vlade zastupnici glasuju zajedno. Za potvrdu nove vlade potrebna je većina svih zastupnika, odnosno najmanje 126 od ukupno 250 glasova.
Ako Skupština ne izabere novu vladu u roku od 90 dana od konstituiranja, Ustav Srbije predviđa njezino raspuštanje i raspisivanje novih parlamentarnih izbora.
S obzirom na raspodjelu mandata, Studentska lista s osvojenih 140 mjesta ima većinu potrebnu za samostalno donošenje odluka i izbor vlade, pod uvjetom da svi njezini zastupnici ostanu jedinstveni.