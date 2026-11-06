Objavljeni konačni rezultati izbora u Srbiji: Poznato tko ulazi u Skupštinu i kada se bira nova vlada

Republička izborna komisija (RIK) proglasila je konačne rezultate izvanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. listopada u Srbiji. Studentska lista osvojila je 140 od ukupno 250 zastupničkih mandata, dok je lista Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić dobila 103 mandata. Preostalih sedam mjesta pripalo je manjinskim listama. Time je otvoren put prema konstituiranju novog saziva Narodne skupštine i formiranju nove vlade, za što je predviđen rok od 90 dana

Nakon ponovljenog glasanja na 53 biračka mjesta, Republička izborna komisija objavila je konačne rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji. Najviše glasova osvojila je lista 'Studentska lista – Studenti pobeđuju', koja je dobila 2.354.417 glasova i 140 zastupničkih mjesta. Lista 'Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić' osvojila je 1.731.323 glasa, odnosno 103 mandata. U parlament ulazi ukupno sedam izbornih lista, a preostalih sedam mandata podijeljeno je između manjinskih predstavnika.

Tko ulazi u novu Narodnu skupštinu? Osim dviju vodećih lista, zastupnička mjesta osvojile su: 'Savez vojvođanskih Mađara – dr. Balint Pastor' – 35.461 glas i dva mandata, Albanska koalicija – 27.673 glasa i dva mandata, 'Rasim Ljajić – Ljudski' – 20.638 glasova i jedan mandat, 'SDA – Čuvari Sandžaka' – 12.596 glasova i jedan mandat te 'Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje' – 12.440 glasova i jedan mandat. U parlament ne ulazi više izbornih lista, među kojima su lista Ivice Dačića 'Faktor stabilnosti', Autentična desnica Miloša Jovanovića, lista Bogoljuba Karića te koalicija 'Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš'. Na izbore izašlo više od 4,4 milijuna birača Prema podacima RIK-a, pravo glasa imalo je 6.451.292 birača, a glasanje je provedeno na ukupno 8.392 biračka mjesta. Na izbore je izašlo 4.444.310 birača, a glasalo je njih 4.441.636. Ukupno je evidentirano 4.385.065 važećih listića. Konačni izvještaj utvrđen je nakon ponovljenog glasanja na 53 biračka mjesta na kojima su prethodni rezultati bili poništeni.

Slavlje u Beogradu Izvor: Profimedia / Autor: OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia







+15 Slavlje u Beogradu Izvor: Profimedia / Autor: OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia