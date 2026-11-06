Zbog Zadravec otkaz dao i deveti liječnik: Odlazi stručnjak ključan za liječenje tumora bubrega

Prema izvorima 24sata, liječnik je važan za mikroinvazivno liječenje tumora bubrega i metastaza te ga smatraju jednim od vodećih stručnjaka za periferne intervencije u Hrvatskoj. Navode i da je uveo niz kompleksnih dijagnostičkih i intervencijskih postupaka te educirao liječnike iz cijelog svijeta.

Riječ je o devetom liječniku koji zbog povratka Dijane Zadravec u posljednja dva tjedna odlazi iz KBC-a, doznaju 24sata od više izvora iz bolnice.

Prije njega otkaze su dala dvojica neurointervencijskih radiologa iz Vinogradske i šest radiologa s Klinike za tumore. Izvori 24sata upozoravaju da dvojica neurointervencionista više neće izvoditi zahvat kojim se zaustavlja krvarenje nakon puknuća moždane aneurizme, a trombektomiju prilikom moždanog udara, tvrde, umjesto trojice liječnika radit će samo jedan, piše novinarka Martina Pauček Šljivak.

Vinogradskoj gravitira oko 700 tisuća pacijenata pa bi posljedice, prema njihovim riječima, mogle osjetiti i druge županije.

Zadravec smijenjena s iste dužnosti 2021. godine

Ponovnom izboru Zadravec prethodilo je poništenje natječaja u srpnju ove godine, na kojem je izborno povjerenstvo odabralo profesoricu Gordanu Ivanac. U kolovozu je raspisan novi natječaj, na kojem je za predstojnicu izabrana Zadravec, prema medijskim izvještajima.

Ona je već bila na čelu Zavoda, a smijenjena je u svibnju 2021. godine zbog teško narušenih međuljudskih odnosa i odlaska zaposlenika, kako je tada obrazložilo vodstvo bolnice.

Njezinoj smjeni prethodile su pritužbe zbog navodnog mobinga. Prema tadašnjim medijskim izvještajima, 17 djelatnika onkološke radiologije potpisalo je pritužbu zbog postupanja Zadravec, a ona je te optužbe odbacila, tvrdeći da je riječ o organiziranom napadu na nju.