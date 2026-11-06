Afera profesora koji je savjetovao srpske studente: 'Ne bi me čudilo da je Vučić već znao'

Ostavka profesora Aleksandra Maršavelskog na mjesto člana Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija otvorila je niz pitanja o mogućim posljedicama njegova političkog angažmana u Srbiji. Nakon što je priznao da je pod pseudonimom mjesecima savjetovao srpske studente u borbi protiv režima Aleksandra Vučića, sigurnosni stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice za hrvatske nacionalne interese, ali i na problem političkog kadroviranja u tijelima koja nadziru rad sigurnosnih službi

O aferi su u emisiji Studio 4 HRT-a govorili sigurnosni stručnjaci Ante Letica i Željko Cvrtila te vojni analitičar Pero Kovačević, koji su iznijeli različite procjene Maršavelskijeva djelovanja i mogućih posljedica za Hrvatsku. Profesor kaznenog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu u središtu je pozornosti nakon što je javno potvrdio da je srpskim studentima davao političke savjete, među ostalim o formiranju stručne vlade, odnosu prema Europskoj uniji i mogućim političkim smjerovima njihova djelovanja.

Letica: Ključno je utvrditi kolika je šteta počinjena Sigurnosni stručnjak Ante Letica smatra da je nakon otkrivanja Maršavelskijeva angažmana najvažnije utvrditi je li i u kojoj mjeri ugrožena hrvatska nacionalna sigurnost. 'Mislim da je sada ključno pitanje kolika je šteta počinjena. Nadam se da nije riječ o ugrožavanju nacionalne sigurnosti, o čemu bi svoje mišljenje trebala dati i SOA', rekao je Letica. Smatra da aktivnosti zagrebačkog profesora teško mogu proći nezapaženo srbijanskoj Sigurnosno-informativnoj agenciji (BIA), koja raspolaže tehničkim i operativnim mogućnostima praćenja komunikacije i otkrivanja identiteta osoba koje se koriste lažnim profilima. 'Ne vjerujem da je njegova aktivnost u Srbiji prošla bez pozornosti BIA-e. Ta služba ima mogućnosti pratiti komunikaciju i utvrditi identitet osoba koje stoje iza lažnih profila. Siguran sam da je bio pod njezinim nadzorom, a pitanje je što bi se dogodilo da je rezultat izbora u Srbiji bio drukčiji', upozorio je Letica.