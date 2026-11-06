FOTO Plenković posjetio mjesto masovne grobnice kod Vukovara: 'Ovdje su počinjeni najstrašniji zločini'

Više od 300 osoba s područja Vukovara i oko 450 s područja cijele Vukovarsko-srijemske županije još se vodi kao nestalo iz Domovinskog rata. Na Dan Vukovarsko-srijemske županije premijer Andrej Plenković i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišli su Petrovačku dolu kod Vukovara, jedno od mjesta na kojima se godinama traga za posmrtnim ostacima žrtava

Uoči svečane sjednice Županijske skupštine u vinkovačkom kazalištu Joza Ivakić, premijer Andrej Plenković i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved posjetili su Petrovačku dolu, područje na kojem se nalazila masovna grobnica, a koje je godinama služilo kao odlagalište otpada, navodi HRT. Plenković je istaknuo da potraga za nestalima iz Domovinskog rata ostaje jedan od prioriteta države. Prema njegovim riječima, još se traga za više od 300 nestalih osoba na području grada Vukovara te oko 450 na području Vukovarsko-srijemske županije. 'Napredak je učinjen – identificirano ih je više od 50-ak na području grada Vukovara. Taj posao ćemo nastaviti dok se i posljednji nestali ne pronađe i ne identificira', poručio je premijer.

'Ovdje su počinjeni najstrašniji zločini' Govoreći o Petrovačkoj doli, Plenković je upozorio na razmjere zločina i pokušaje prikrivanja lokacija na kojima su završila tijela ubijenih. 'Ovdje, na ovom području, koje je nominalno višegodišnje odlagalište otpada, ali je u biti to područje masovne grobnice, najstrašnijih zločina koji su počinjeni u Domovinskom ratu, gdje su ljudi premještani s ciljem da se sakrije lokacija gdje su na kraju završili', rekao je Plenković. Podsjetio je da će država nastaviti tragati za nestalima sve dok ne budu pronađeni i identificirani svi za kojima se još traga.

Plenković i Medved obišli lokaciju masovne grobnice Petrovačka dola Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL







+19 Plenković i Medved obišli lokaciju masovne grobnice Petrovačka dola Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL