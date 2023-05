Nakon očajnog prijepodneva, nešto bolja izlaznost: Najviše glasaju Romi

Nadamo se da će do 19 sati, do kada je otvoreno 840 biračkih mjesta, odaziv biti i veći i da će birači iskoristiti priliku i izabrati one koji će u iduće četiri godine najbolje predstavljati njihove interese, rekao je član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski.

Konačan podatak o odazivu znat će se u ponedjeljak, kada će DIP na svojim stranicama objaviti i cjelovite izborne rezultate.