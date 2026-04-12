Nakon napada dronom raste napetost: Cipar otvara pitanje britanskih baza, London odbija

Britanski ministar oružanih snaga odbacio je sumnje u budućnost britanskih baza na Cipru, nakon što je predsjednik te otočne države pozvao na razgovore o njihovu statusu po završetku rata s Iranom.
Al Carns naglasio je da je „pravni status suverenih baznih područja čvrst kao stijena“, usred nagađanja da bi Cipar mogao zatražiti od Ujedinjenog Kraljevstva da se odrekne suvereniteta nad bazama Akrotiri i Dhekelia.
Napetosti su porasle nakon što je prošlog mjeseca dron iranske proizvodnje pogodio bazu RAF-a (Kraljevskog ratnog zrakoplovstva) u Akrotiriju, a došlo je i do kašnjenja u slanju britanskog ratnog broda kako bi pomogao u zaštiti otoka.
Razarač HMS Dragon stigao je u istočni Mediteran više od tri tjedna nakon što je britanska baza pogođena dronom šahed-136. Napad je na Cipru potaknuo zabrinutost da bi prisutnost baza mogla predstavljati prijetnju sigurnosti otoka.
Uoči razgovora s ciparskom vladom Carns je za The Telegraph rekao: „Zbog prijetnje kojoj smo izloženi, prvi put nakon dugo vremena vidimo kako se Ciprani, Britanci i drugi saveznici udružuju kako bi radili na zajedničkom planu obrane ovdašnjih kapaciteta.“
„Mislim da ćemo vidjeti mnogo pozitivnih pomaka. Razumijemo određene napetosti, ali realnost je da pravna osnova tih suverenih teritorija nije predmet pregovora.“
Prošlog mjeseca ciparski predsjednik Nikos Kristodulides pozvao je na „otvorenu i iskrenu raspravu“ o dvjema britanskim bazama, koje je nazvao „kolonijalnom posljedicom“.
„Kada ova situacija na Bliskom istoku završi, vodit ćemo otvorenu i iskrenu raspravu s britanskom vladom“, rekao je.
„Imamo više od 10.000 ciparskih građana unutar britanskih baza i odgovorni smo za te ljude.“
Akrotiri i Dhekelia britanski su suvereni teritoriji prema sporazumu potpisanom prilikom stjecanja ciparske neovisnosti 1960. godine.