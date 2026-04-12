Nakon napada dronom raste napetost: Cipar otvara pitanje britanskih baza, London odbija

Al Carns naglasio je da je „pravni status suverenih baznih područja čvrst kao stijena“, usred nagađanja da bi Cipar mogao zatražiti od Ujedinjenog Kraljevstva da se odrekne suvereniteta nad bazama Akrotiri i Dhekelia.

Napetosti su porasle nakon što je prošlog mjeseca dron iranske proizvodnje pogodio bazu RAF-a (Kraljevskog ratnog zrakoplovstva) u Akrotiriju, a došlo je i do kašnjenja u slanju britanskog ratnog broda kako bi pomogao u zaštiti otoka.

Razarač HMS Dragon stigao je u istočni Mediteran više od tri tjedna nakon što je britanska baza pogođena dronom šahed-136. Napad je na Cipru potaknuo zabrinutost da bi prisutnost baza mogla predstavljati prijetnju sigurnosti otoka.