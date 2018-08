Nakon 28 godina ponovo ćemo imati izravnu avionsku liniju sa SAD-om

Hrvatska će od ljeta 2019., nakon 28 godina, ponovno biti izravno povezana sa SAD-om i to na novoj zračnoj liniji „American Airlinesa“ od Dubrovnika do Philadelphie, od lipnja do rujna triput tjedno, objavila je u utorak Uprava Zračne luke Dubrovnik

„American Airlines“ će na liniji Dubrovnik - Philadelphia prometovati od 7. lipnja do 27. rujna 2019. godine tipom zrakoplova Boeing 767-300, s kapacitetom 28 visoko luksuznih sjedala u poslovnom razredu i 181 sjedalo u ekonomskom razredu. Tijekom cjelokupnog leta putnicima će biti dostupna Wi-Fi usluga.