Najutjecajniji afrički pokret, koji je obilježilo vodstvo Nelsona Mandele, potporu javnosti gubi zbog korupcije, ali i nove vrste aparthejda

Najutjecajniji pokret Crnog kontinenta, Afrički nacionalni kongres (ANC), ovih dana proslavlja 30. obljetnicu svoje legalizacije, iako je ta stranka osnovana još daleke 1912. godine. Došavši na vlast 1994., nakon 82-godišnje zabrane, ovaj politički pokret za prava nebjelačkog stanovništva najzaslužniji je za ukidanje aparthejda, ali sve je više onih koji smatraju da je pokret koji je duboko nagrizen posvemašnjom korupcijom i rasnim nejednakostima najodgovorniji za novu vrstu aparthejda – onog klasnog

Uz to, ustanovljene su odvojene obrazovne, zdravstvene i druge javne ustanove, crnci se nisu smjeli kretati bjelačkim područjima bez propusnice, a stvorene su i enklave za naseljavanje crnaca kojima je dana ograničena samouprava, tzv. bantustani .

Borbu za prava crnačkog stanovništva poduprli su i crni sindikati koji su ustrajno organizirali niz štrajkova radi boljih uvjeta rada i većih plaća. Borba domicilnog stanovništva bila je snažna te je odjeknula i izvan granica JAR-a i on se suočio s međunarodnom izolacijom i odljevom kapitala. Međutim u vrijeme hladnoratovske podjele zapadne vlasti nisu bile spremne na uvođenje strogih sankcija kapitalističkoj i prozapadno orijentiranoj državi na krajnjem jugu Crnog kontinenta. Tek krajem 80-ih godina postalo je jasno da je nemoguće održavanje postojećeg sustava.

Terorizam kao sredstvo osobito se počeo koristiti nakon što je u masakru u Sharpevilleu u ožujku 1960. ubijeno 69 mirnih prosvjednika, a vlada zatvorila vođe ANC-a, među kojima je najpoznatiji bio Nelson Mandela . Kasniji dobitnik Nobelove nagrade za mir bio je jedan od osnivača vojnog krila ANC-a, nazvanog Umkhonto we Sizwe ( Koplje nacije ), koje se u borbi protiv aparthejda koristilo gerilskim ratom i sveprisutnim sabotažama. Pritom valja napomenuti kako je Mandela tek ukazom američkog predsjednika Georgea W. Busha 2008. godine maknut s popisa terorista u SAD-u, desetljeće i pol od primitka najznačajnijeg Nobela.

Iako jedva izvojevana, izborna pobjeda osigurala je ANC-u dovoljno parlamentarnih mjesta da predsjednik Cyril Ramaphosa odradi još pet godina mandata, no nedovoljno da se ovaj multimilijunaš suprotstavi oporbenim strankama koje blokiraju reforme za poticanje gospodarstva te suzbijanje korupcije i pljačke. Otkako je preuzeo kormilo nad ANC-om, Ramaphosa kao nekadašnji sindikalist opetovano ističe kako je čovjek promjena koji može zauzdati korupciju i vratiti nadu stanovništvu koje je izgubilo povjerenje u svoje vođe, osobito u Jacoba Zumu , koji je pod pritiskom korupcijskih afera podnio ostavku.

Više od puke slobode glasanja

U razdoblju nakon sloma aparthejda krajnji jug Afrike suočava se s brojnim problemima koji su dijelom rezultat naslijeđa brutalne segregacije. Pored velike nezaposlenosti među crnim stanovništvom, jedne od najviših stopa ubojstava, ali i eksplozije infekcije virusom HIV-a, Južnoafrička Republika uspijeva očuvati političku i gospodarsku stabilnost. No sve je više onih koji smatraju da je ANC nesposoban stati na kraj korupciji, nezaposlenosti i ogromnim nejednakostima u pogledu stanovanja, posjedovanja zemlje i dostupnosti usluga, osobito onih zdravstvenih.

Nezadovoljstvo stanjem osobito je snažno među mladima koji ističu da demokracija znači znatno više od same slobode i glasačkog prava. Milijuni nezaposlenih, gotovo četvrtina Južnoafrikanaca, a samim time i siromaštvo i sve veće nejednakosti doveli su do nove vrste aparthejda, onog klasnog, od kojeg koristi imaju oni koji su profitirali i u ono vrijeme. Tek je neznatni dio crnaca uspio osigurati budućnost, a istovremeno je sve veći broj bijelaca koji su gurnuti na rub siromaštva. Problemi su to na koje nitko iz ANC-a nema konkretan odgovor.