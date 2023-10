Najteže borbe mogle bi biti pod zemljom: Evo s čime će Izrael imati velikih problema u Gazi

Izrael je obećao da će uništiti Hamas kao odgovor na njegove brutalne terorističke napade prije dva tjedna, dajući do znanja da bi to mogao napraviti velikom kopnenom invazijom na Pojas Gaze. No to je ipak lakše reći nego učiniti. U Gazi će se izraelske snage suočiti sa složenim urbanim okruženjem u kojem se Hamasove snage mogu sakriti i pokrenuti iznenadne napade

A neke od najtežih borbi mogle bi biti pod zemljom, u gradskom labirintu tunela, ključnih za obrambene i ofenzivne operacije militantne skupine, piše Business Insider. Iako je nejasno kako će se Izraelske obrambene snage (IDF) nositi s izazovima koje predstavljaju tuneli, oni su poznata prijetnja i IDF nije nespreman na nju. Ali dok vojska ima sredstva da se infiltrira u ovu mrežu, bivši vojnik pješaštva američke vojske rekao je da će 'to povećati vrijeme za provođenje operacije u Gazi'. 'Ne možete ostaviti rupu iza leđa', rekao je za Insider John Spencer, voditelj studija urbanog ratovanja u Institutu modernog ratovanja na West Pointu. 'I ne možete ne očistiti tunel ako postoji mogućnost da bude taoca u njemu', dodao je. vezane vijesti neriješen status od 1947. Palestinu je priznalo 138 država svijeta, no Hrvatska nije. Treba li?

Kiryat Shmon Izrael naredio evakuaciju grada u blizini libanonske granice

iza zida i žice Gaza je najveći zoo vrt na svijetu. Ljudi u njoj imaju manja prava od pingvina Hamas je 2021. tvrdio da ima više od 480 kilometra tunela ispod Gaze, gusto naseljene obalne enklave na otprilike 225 kilometara kvadratnih, u kojoj živi oko dva milijuna ljudi. Izrael je tu podzemnu mrežu ranije nazivao 'metroom' ili 'golemim podzemnim gradom' zbog njene veličine i dubine. IDF kaže da se tuneli koriste za skrivanje i skladištenje oružja i streljiva, funkcioniraju kao zapovjedni centri i bunkeri te omogućuju skriveno kretanje i krijumčarenje militanata i oružja ispod Gaze i u Izrael. Pristupne točke, dodaje vojska, skrivene su unutar mjesta poput škola, bolnica i drugih civilnih zgrada. Izrael je također optužio Hamas da je potrošio milijune dolara za izgradnju svoje podzemne mreže te da je preusmjerio građevinski materijal za izgradnju civilne infrastrukture za gradnju tunela. Hamasovi tuneli u Pojasu Gaze Izvor: Profimedia / Autor: APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia







+12 Hamasovi tuneli u Pojasu Gaze Izvor: Profimedia / Autor: APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia Velik dio mreže je uzak, a otkriveno je da su neki dijelovi duboki više od 60 metara. Tijekom godina Izrael se pokušavao riješiti tunela — ojačanih betonom i opremljenih strujom — ali to je bio težak zadatak. Egipat je s druge strane Gaze čak pokušao poplaviti ih kako bi ograničio njihovu upotrebu. Tuneli u dosadašnjim ratovima Hamas, 'podzemna noćna mora', nije prvi koji koristi tunele. Tijekom Drugog svjetskog rata američki su se marinci suočili s velikim japanskim tunelima u nekoliko bitaka diljem Pacifika, uključujući otok Iwo Jima, a američke su ih snage bile prisiljene čistiti bacačima plamena i ručnim granatama. Tuneli su se ponovno pojavili kao glavobolja za američku vojsku nekoliko godina kasnije, tijekom Korejskog rata, a potom u Vijetnamskom ratu. U Vijetnamu su snage Vijetkonga izgradile ogromnu mrežu tunela — koji su se koristili kao opskrbni putovi, za skladištenje streljiva i smještaj infrastrukture poput bolnica — a najveći među njima nalazio se ispod američke baze u Cu Chiju. Izraelske snage uz granicu s Gazom Izvor: EPA / Autor: Hannibal Hanschke







+4 Izraelske snage uz granicu s Gazom Izvor: EPA / Autor: Hannibal Hanschke Boreći se s organiziranim gerilskim napadima na bazu, američke su snage žestoko bombardirale podzemni labirint, ali to nije bilo dovoljno. Na kraju su u njih poslani vojnici poznati kao 'štakori iz tunela'. Lagano naoružani pištoljem i drugim potrepštinama, suočili su se s prijetnjama poput mina, životinja i neprijateljskih boraca. Nedavno su se zapadne snage bavile tunelima Islamske države i Al Kaide u Iraku i Afganistanu. SAD je 2017. bacio jednu od najvećih nenuklearnih bombi koje ima — GBU-43 Massive Ordnance Air Blast (MOAB) ili 'majku svih bombi' — na niz tunela i bunkera ISIS-a. Iz obrambene perspektive, rekao je Spencer, Hamas može koristiti svoje tunele da zaštiti svu imovinu koju ne želi izgubiti, poput osoblja, vodstva, oružja, komunikacijske opreme, streljiva i zaliha. Također ih može koristiti za premještanje 200 taoca otetih iz Izraela tijekom napada 7. listopada. 'Izraelu zbog tunela opada i sposobnost napada jer ne može pogoditi tako duboko u zemlju', rekao je Spencer. Izraelci su žestoko bombardirali Gazu, bacajući tisuće bombi, ali tuneli su teže mete koje se ne uništavaju tako lako kao zgrade na površini. Posljedice bombardiranja u južnom dijelu Pojasa Gaze Izvor: EPA / Autor: HAITHAM IMAD







+4 Posljedice bombardiranja u južnom dijelu Pojasa Gaze Izvor: EPA / Autor: HAITHAM IMAD 'Tuneli daju Hamasu mogućnost iznenadnih napada na IDF-ove snage', rekao je Spencer. Oni su povezani s točkama za lansiranje raketa, kao što su unaprijed postavljene i zakopane postavke, a otkrivaju se tek u posljednjem trenutku, kada se raketa autonomno ispali. U drugim slučajevima rakete se dovoze na mjesto i ispaljuju prije nego što se militanti vrate u podzemlje. Hamas također može koristiti tunele da samo iskoči blizu IDF-ovih snaga u stilu gerilskog ratovanja, koristeći element iznenađenja, i brzo se povuče prije nego što Izraelci učinkovito uzvrate vatru. 'Iskočite, napadnete, skočite natrag pod zemlju, živite da se borite još jedan dan, premjestite se na drugo mjesto i udarite ih s druge strane', rekao je Spencer o tome kako bi Hamas mogao koristiti tunele za napade, uspoređujući ih s mišjim i rupama za golf. Obuku su prošli, ali... Vojnici IDF-a obučeni su za osnovno tunelsko ratovanje, ali vojska ima i nekoliko dodatnih sposobnosti za suočavanje s izazovima u Gazi. Postrojba borbene inženjerije Yahalom, elitna grupa komandosa, sastoji se od nekoliko specijaliziranih tvrtki koje se bave inženjerijskim izviđanjem, nekonvencionalnim oružjem, uklanjanjem eksplozivnih sredstava i ratovanjem u tunelima. IDF na raspolaganju ima i druge alate za borbu u tunelima, kao što su sustavi za noćno gledanje, bespilotne letjelice i roboti, zemaljski i zračni senzori, radiotehnologija, oprema za bušenje i više, napisao je Spencer u analizi ovog tjedna. Ali najveći problem s kojim se suočava sam je razmjer mreže tunela, a idealnog oružja za to nema. Hamasovo naoružanje Izvor: Profimedia / Autor: APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia







Hamasovo naoružanje Izvor: Profimedia / Autor: APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia







+14 Hamasovo naoružanje Izvor: Profimedia / Autor: APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia 'U ovoj situaciji nije problem samo pronaći tunele', rekao je Spencer, dodajući da izraelske snage ne mogu jednostavno locirati problem, 'dignuti ga u zrak' i nastaviti dalje. 'Ne znate što je dolje, jer Hamas koristi ljudske štitove, jer ima više od stotinu talaca - to će eksponencijalno povećati ovu podzemnu noćnu moru', ističe. Pitanje tunela, naravno, nije jedini izazov s kojim će se izraelski vojnici suočiti u invaziji na Gazu. Urbano okruženje - koje favorizira onoga tko se brani - u enklavi će rezultirati teškom i krvavom borbom, koju karakteriziraju prikriveni napadi, zamke i druge gerilske taktike. To je nešto što nijedna vojska ne želi raditi, rekao je bivši viši američki obavještajni časnik za Insider, jer je rizik za civile i vojnike podjednako velik. U pripremama za ono što su izraelski dužnosnici nagovijestili da će biti kopnena invazija, zračne snage nastavljaju bombardirati Gazu, kao što to čine svaki dan od 7. listopada i napada Hamasa, pri čemu je ubijeno najmanje 1300 ljudi — uglavnom civila — i ozlijeđeno njih više od 4200. Nemilosrdni zračni udari, koji su sravnili sa zemljom cijele četvrti, ubili su više od 3000 Palestinaca i ozlijedili njih 12.500, prema posljednjim podacima Ujedinjenih naroda.



