Gaza je najveći zoo vrt na svijetu. Ljudi u njoj imaju manja prava od pingvina

Govoreći za RTL Direkt, kazao je da su ljudi po cijeli dan pod pancirkom, s kacigom na glavi i gas-maskom.

'To nosimo od nemila do nedraga. Aškelon je sablasno pust, auta skoro da i nema, zračna opasnost je nekoliko puta dnevno. Danas je malo tiše, nije bilo posebnih bombardiranja. Na svakom su koraku ljudi s puškama i pištoljima, normalno je vidjeti ženu u parku kako doji dijete i ima M4 (tip puške, op.a.) preko ramena, taksist koji nosi pištolj u reveru, ljudi koji kupuju omekšivač s puškama i bombama. Izrael je sigurno kroz povijest, posebno noviju, naučio živjeti u stanju rata. To je dio svakodnevice i Izrael je vrlo funkcionalan pod svim ovim stvarima. Vjerojatno bi se 99 posto drugih zemalja na svijetu potpuno raspalo', kazao je Marinović.