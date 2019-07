Na zadnjih 47 kilometara autoceste do Dubrovnika bit će i most preko Neretve dug 1540 metara

Hrvatske su autoceste na osnovi Vladina zaključka krenule u realizaciju projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom na sustav mreža autocesta Republike Hrvatske na potezu od čvora Metković do budućeg mosta Pelješac i od čvora Doli do grada Dubrovnika, piše u srijedu Jutarnji list

Riječ je o projektu gradnje autoceste do budućeg mosta Pelješac i gradnji autoceste do Dubrovnika. HAC je objavio natječaj za izradu studijskih dokumenata koji, između ostalog, obuhvaćaju i izradu idejnog rješenja s procjenama troškova gradnje i izradu prometnog modela. Od ponuditelja se traži i analiza mogućeg prometnog povezivanja preko Neuma, no prema neslužbenim informacijama ta je opcija nakon gradnje Pelješkog mosta najmanje vjerojatna, navodi dnevnik.