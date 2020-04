Nakon što je jučer dijagnosticiran u Udbini jedan slučaj covida 19, u subotu su potvrđena četiri nova slučaja zaraze, sve bliski kontakti zaražene osobe, svi iz Udbine, odnosno iz dvije susjedne obitelji

„Mala je to sredina i dajemo sve od sebe da ustanovimo sve kontakte, mislim da smo bili uspješni, a koliko znat ćemo za pet do šest. Zarazu je na Udbinu vjerojatno donijela supruga prvooboljelog, koja nema izražene simptome, ali je potvrđeno zaražena, no redoslijed zaraze nemamo, jer osim muškarca koji je sa srednje teškim simptomima u bolnici ostali nemaju simptome ili su slabo izraženi“, rekao je Stanić.

Zbog činjenice da su potvrđeno zaražene osobe dobrog zdravstvenog stanja nalaze se na kućnoj njezi, ali u strogoj samoizolaciji.

Reporterka Nove TV Sanja Jurišić na twitteru je nešto prije ponoći objavila kako je Stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije donio Odluku o proglašenju karantene za području općine Udbina.