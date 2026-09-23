krivotvorili dokumente

Na splitskom aerodromu uhićena dvojica Afganistanaca – Knez Trpimir i Kralj Ladislav

I.V./Hina

23.09.2026 u 09:04

Granična kontrola - Ilustracija
Granična kontrola - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
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Sudac istrage Županijskog suda u Splitu u istražni je zatvor poslao državljanina Afganistana dok je njegov maloljetni brat završio u domu, nakon što su otkriveni u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena Knez Trpimir i Kralj Ladislav

Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke, a nakon provjere se ispostavilo da je sumnja bila opravdana. Starijem Afganistancu, naravno, ime nije Knez Trpimir kao što mu se ni maloljetni brat ne zove Kralj Ladislav.

U zračnoj luci su uhićeni, a nakon što je nad njima obavljeno kriminalističko istraživanje stariji je odveden pred istražnog suca koji mu je zbog mogućnosti bijega izrekao istražni zatvor, dok je njegov mlađi brat smješten u Dom za odgoj djece i mladeži na Brdima.

Utvrđeno je kako su mladim Afganistancima osobne iskaznice s krivotvorenim imenima isporučene u Ateni te da su iz Grčke stigli u Hrvatsku, a cilj im je bio otići dalje za Njemačku.

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