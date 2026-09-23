Na splitskom aerodromu uhićena dvojica Afganistanaca – Knez Trpimir i Kralj Ladislav

Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke, a nakon provjere se ispostavilo da je sumnja bila opravdana. Starijem Afganistancu, naravno, ime nije Knez Trpimir kao što mu se ni maloljetni brat ne zove Kralj Ladislav.

U zračnoj luci su uhićeni, a nakon što je nad njima obavljeno kriminalističko istraživanje stariji je odveden pred istražnog suca koji mu je zbog mogućnosti bijega izrekao istražni zatvor, dok je njegov mlađi brat smješten u Dom za odgoj djece i mladeži na Brdima.

Utvrđeno je kako su mladim Afganistancima osobne iskaznice s krivotvorenim imenima isporučene u Ateni te da su iz Grčke stigli u Hrvatsku, a cilj im je bio otići dalje za Njemačku.